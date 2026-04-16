У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик: реакція українців на зворушливу історію

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Журналіст показав фото вагона «Укрзалізниці», де народився хлопчик
фото: Вадим Мінський/Facebook

Українці були зворушені історією про народження дитини у потязі

У мережі з’явилося фото вагона «Укрзалізниці» поїзду Івано-Франківськ – Черкаси, де 16 квітня народився хлопчик. Світлиною вагона поділився журналіст Вадим Мінський. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

«Той самий вагон, у якому сьогодні народився хлопчик, і радісні пасажири. У поїзді №44 Івано-Франківськ – Черкаси сьогодні, на підʼїзді до Фастова, жінка народила дитину. Поїздна бригада й пасажири допомогли мамі, а на пероні вже чекали парамедики», – написав журналіст.

Світлиною вагону де народився хлопчик, поділився журналіст Вадим Мінський
Світлиною вагону де народився хлопчик, поділився журналіст Вадим Мінський
фото: Вадим Мінський/Facebook

Під дописом зі світлиною вагона, де народився хлопчик, українці висловили свої емоції. Вони були вражені та зворушені незвичайною історією народження дитини:

  • «Які чудові новини! Нехай у них все буде гаразд!»
  • «Дякую всім небайдужим. Мамі й новонародженому бажаю здоров'я» .
  • «Неймовірна історія».
Українці були зворушені незвичайною історією народження дитини
Українці були зворушені незвичайною історією народження дитини
фото: скринщот Вадим Мінський/Facebook

Як повідомляв «Главком» , 16 квітня, у потязі №44 з Івано-Франківська до Черкас народився хлопчик. Хлопчик народився незадовго до прибуття поїзда до Фастова. «Вранці нашому поїзду №44 з Івано-Франківська до Черкас знадобилася неграфікова зупинка у Фастові. Такі зупинки зараз не рідкість через загрозу дронів, але цього разу привід був значно приємніший. Вже за три хвилини команда парамедиків, які очікували на пероні після попередження начальника поїзда, прийняла з 12-го вагона щасливу родину з +1 маленьким пасажиром», – розповіли в Укрзалізниці.

Поїзна бригада разом із пасажирами надала необхідну домедичну допомогу. На момент висадки стан матері та дитини був задовільним.

У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик: реакція українців на зворушливу історію
У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик: реакція українців на зворушливу історію
Добкін, який став дияконом, провів службу у соборі УПЦ МП: як реагують українці (фото)
Добкін, який став дияконом, провів службу у соборі УПЦ МП: як реагують українці (фото)
«Не плутайте навчання з освітою». Маск поставив під сумнів освіту випускників Гарварду
«Не плутайте навчання з освітою». Маск поставив під сумнів освіту випускників Гарварду
У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)
У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)
Король Чарльз відвідав сільський магазин алкоголю в Шотландії та «шокував» місцевих мешканців (фото)
Король Чарльз відвідав сільський магазин алкоголю в Шотландії та «шокував» місцевих мешканців (фото)
Інженер з Парижа виграв картину Пікассо завдяки лотерейному квитку за $100 (відео)
Інженер з Парижа виграв картину Пікассо завдяки лотерейному квитку за $100 (відео)

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
