«Укрзалізниця» запускає нові дитячі вагони: коли і де вони курсуватимуть

Нові вагони оснащені всім необхідним для комфортних подорожей із дітьми
фото: Укрзалізниця

Квитки з’являться у продажу наприкінці квітня та на початку травня

«Укрзалізниця» запускає шість нових дитячих купейних вагонів, адаптованих для комфортних і безпечних подорожей із дітьми. Про це повідомила пресслужба компанії, пише «Главком».

Перші три вагони вже модернізовані та почнуть курсувати у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ. Квитки з’являться у продажу наприкінці квітня та на початку травня, а ще три вагони додадуть до інших маршрутів найближчим часом.

фото: Укрзалізниця

У нових вагонах передбачено все для подорожей із дітьми: поручні за зростом, захист для верхніх полиць, манежі для сну, сповивальні столики, підігрівачі пляшечок та спеціальні сидіння у вбиральнях. Також доступне дитяче меню, зокрема сирники або нагетси з гарніром.

фото: Укрзалізниця

Окрему увагу приділили доступності: вагони оснащені складними пандусами для зручності пасажирів. Крім того, для дітей підготували інтерактивну частину – спеціальну аудіоказку, створену разом із письменником Сашком Дерманським, яку транслюватимуть під час поїздок.

фото: Укрзалізниця

Першими пасажирами нових вагонів стали діти, якими опікується благодійна організація Save Ukraine.

Нагадаємо, з 25 квітня «Укрзалізниця» продаватиме квитки на потяги за новою системою динамічного ціноутворення. Також з 18 квітня будуть проіндексовані орієнтовно на 20% тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів.

Читайте також:

Читайте також

Мілана и Давид Дулогло встановили подвійний національний рекорд України
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
17 квiтня, 18:23
Як кажуть правоохоронці, вербувальники часто використовують популярні ігри та сервіси
РФ вербує українських дітей через онлайн-ігри: поліція попередила батьків
17 квiтня, 17:56
За даними «Укрзалізниці», у 2026–2031 роках з експлуатації вибуде 67,8 тис. вагонів
Металурги закликали скасувати обмеження строку служби вагонів: наслідки будуть катастрофічними
14 квiтня, 10:29
Окупаційна влада Донеччини приховує випадки сексуального насильства проти дітей
Окупаційна влада Донеччини приховує випадки сексуального насильства проти дітей
10 квiтня, 05:50
Щоб дістатися до дитини, рятувальникам знадобилося спеціальне рятувальне спорядження
На Білоцерківщині дівчина впала у восьмиметрову шахту водонасосної станції
31 березня, 13:05
На Київщині 1-9 квітня зміненим графіком курсуватиме поїзд №6026
Ремонт залізниці: які поїзди змінять маршрут
31 березня, 12:43
У ДТП брали участь одразу кілька транспортних засобів – шкільний автобус, легковий автомобіль та самоскид
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих
28 березня, 04:01
Поліцейські встановлюють обставини події
У Білій Церкві вибухнув сміттєвий бак, постраждала 11-річна дитина
25 березня, 23:23
Син Сергія Притули навчається на першому курсі в університеті
Притула похвалився сином, якому знайшов роботу у своєму фонді
24 березня, 21:21

22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Стріляти чи тікати? Експатрульний, який захистив людей у Хмельницькому, перебуває під судом вже десять років
Стріляти чи тікати? Експатрульний, який захистив людей у Хмельницькому, перебуває під судом вже десять років
Яке релігійне свято відзначається 22 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 квітня 2026: традиції та молитва
Чи вимикатимуть світло 22 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 22 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Стрілянина у школі на Закарпатті: влада заявила, що школяра завербувала РФ
Стрілянина у школі на Закарпатті: влада заявила, що школяра завербувала РФ

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
20 квiтня, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
