«Укрзалізниця» запускає нові дитячі вагони: коли і де вони курсуватимуть

«Укрзалізниця» запускає шість нових дитячих купейних вагонів, адаптованих для комфортних і безпечних подорожей із дітьми. Про це повідомила пресслужба компанії, пише «Главком».

Перші три вагони вже модернізовані та почнуть курсувати у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ. Квитки з’являться у продажу наприкінці квітня та на початку травня, а ще три вагони додадуть до інших маршрутів найближчим часом.

У нових вагонах передбачено все для подорожей із дітьми: поручні за зростом, захист для верхніх полиць, манежі для сну, сповивальні столики, підігрівачі пляшечок та спеціальні сидіння у вбиральнях. Також доступне дитяче меню, зокрема сирники або нагетси з гарніром.

Окрему увагу приділили доступності: вагони оснащені складними пандусами для зручності пасажирів. Крім того, для дітей підготували інтерактивну частину – спеціальну аудіоказку, створену разом із письменником Сашком Дерманським, яку транслюватимуть під час поїздок.

Першими пасажирами нових вагонів стали діти, якими опікується благодійна організація Save Ukraine.

Нагадаємо, з 25 квітня «Укрзалізниця» продаватиме квитки на потяги за новою системою динамічного ціноутворення. Також з 18 квітня будуть проіндексовані орієнтовно на 20% тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів.