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Житель Харківщини знайшов на подвір’ї 100-кілограмову бомбу часів Другої світової (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Житель Харківщини знайшов на подвір’ї 100-кілограмову бомбу часів Другої світової (фото)
Сапери ліквідували фугасну авіабомбу часів Другої світової війни
фото: ДСНС
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У Лозовій на подвір'ї приватного будинку відкопали авіабомбу
 

На Харківщині рятувальники знешкодили потужний боєприпас минулого століття, який міг здетонувати у будь-який момент. Іржаве залізо часів Другої світової війни знаходилося прямо на подвір'ї місцевого мешканця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

Небезпечна знахідка

Житель Харківщини знайшов на подвір’ї 100-кілограмову бомбу часів Другої світової (фото) фото 1

Повідомляється, що авіабомбу знайшли у місті Лозова. Місцевий житель проводив планові будівельні роботи на території свого домоволодіння. Під час копання ґрунту він наткнувся на масивний металевий предмет, схожий на снаряд, і одразу викликав екстрені служби.

На місце події прибули піротехніки. Після огляду вони встановили точні характеристики небезпечної знахідки:

  • Тип боєприпасу: Фугасна авіаційна бомба (ФАБ-100).
  • Вага: 100 кг.
  • Період: Друга світова війна.

Сапери вилучили важку авіабомбу з дотриманням усіх суворих заходів безпеки, щоб уникнути випадкового вибуху в житловому секторі. Боєприпас акуратно завантажили у спеціальний автомобіль, транспортували на підготовлений підривний майданчик за межами міста та знищили шляхом контрольованого підриву.

Нагадування від рятувальників

Житель Харківщини знайшов на подвір’ї 100-кілограмову бомбу часів Другої світової (фото) фото 2

Рятувальники закликають громадян бути максимально пильними під час земляних або будівельних робіт. У разі виявлення будь-якого підозрілого предмета категорично заборонено:

  • Підходити близько або чіпати його руками.
  • Намагатися самостійно пересувати, розбирати чи розпилювати знахідку.
  • Засипати її ґрунтом чи кидати у вогонь.

У разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета необхідно негайно відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером «101».

«Главком» писав, що в Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу, яка успішно пройшла всі етапи випробувань і вже готова до використання на фронті. За словами міністра оборони, процес створення та тестування нової зброї тривав 17 місяців. Вітчизняний боєприпас розроблений з нуля з урахуванням особливостей нинішнього повномасштабного конфлікту.

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Теги: Харків війна боєприпаси

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