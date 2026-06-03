Житель Харківщини знайшов на подвір’ї 100-кілограмову бомбу часів Другої світової (фото)

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У Лозовій на подвір'ї приватного будинку відкопали авіабомбу



На Харківщині рятувальники знешкодили потужний боєприпас минулого століття, який міг здетонувати у будь-який момент. Іржаве залізо часів Другої світової війни знаходилося прямо на подвір'ї місцевого мешканця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

Небезпечна знахідка

Повідомляється, що авіабомбу знайшли у місті Лозова. Місцевий житель проводив планові будівельні роботи на території свого домоволодіння. Під час копання ґрунту він наткнувся на масивний металевий предмет, схожий на снаряд, і одразу викликав екстрені служби.

На місце події прибули піротехніки. Після огляду вони встановили точні характеристики небезпечної знахідки:

Тип боєприпасу: Фугасна авіаційна бомба (ФАБ-100).

Вага: 100 кг.

Період: Друга світова війна.

Сапери вилучили важку авіабомбу з дотриманням усіх суворих заходів безпеки, щоб уникнути випадкового вибуху в житловому секторі. Боєприпас акуратно завантажили у спеціальний автомобіль, транспортували на підготовлений підривний майданчик за межами міста та знищили шляхом контрольованого підриву.

Нагадування від рятувальників

Рятувальники закликають громадян бути максимально пильними під час земляних або будівельних робіт. У разі виявлення будь-якого підозрілого предмета категорично заборонено:

Підходити близько або чіпати його руками.

Намагатися самостійно пересувати, розбирати чи розпилювати знахідку.

Засипати її ґрунтом чи кидати у вогонь.

У разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета необхідно негайно відійти на безпечну відстань та зателефонувати за номером «101».

«Главком» писав, що в Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу, яка успішно пройшла всі етапи випробувань і вже готова до використання на фронті. За словами міністра оборони, процес створення та тестування нової зброї тривав 17 місяців. Вітчизняний боєприпас розроблений з нуля з урахуванням особливостей нинішнього повномасштабного конфлікту.