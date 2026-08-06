Податкова передасть Міноборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років

Інформацію використовуватимуть для виявлення громадян, яких немає у військовому реєстрі, та перевірки актуальності їхніх персональних даних

Кабінет Міністрів зобов'язав Державну податкову службу протягом 90 календарних днів передати Міністерству оборони передбачені законодавством відомості про громадян, інформація про яких має бути внесена до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних «Оберіг». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову уряду №981 від 29 липня 2026 року .

Отримані відомості автоматично звірятимуть із даними військового обліку. Це дасть змогу виявити громадян, інформація про яких відсутня в реєстрі «Оберіг», а також встановити можливі розбіжності в адресах проживання, паспортних та інших персональних даних.

Постанова також змінює порядок надання консульських послуг українським чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Під час звернення до консульських установ посадовці перевірятимуть військово-облікові документи через інформаційні системи, інтегровані з реєстром «Оберіг».

Для підтвердження військового обліку можна буде використовувати як електронний документ у застосунку Резерв+, так і паперовий документ із QR-кодом. Якщо військово-обліковий документ відсутній, є недійсним або його дані не збігаються з інформацією в реєстрі, у наданні окремих консульських послуг можуть відмовити. Водночас це правило не поширюється на документи, необхідні для повернення громадянина в Україну.

Нагадаємо, Державна податкова служба України та Держприкордонслужба удосконалюють електронний обмін інформацією, забезпечивши автоматизований доступ до власних систем. Раніше податкова запитувала дані через листи. Прикордонникам доводилося вручну опрацьовувати кожен лист та готувати відповіді. Тепер цей процес автоматизовано.