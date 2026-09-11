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Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Реєстр «Оберіг» щодня перевірятиме дату народження та військове звання
Фото з відкритих джерел

Оновлення даних та зміна статусу військовозобов'язаних відбуватиметься в електронному реєстрі «Оберіг»

Міністерство оборони України спростило процедуру зняття громадян з військово-облікового статусу за досягненням граничного віку. У п’ятницю, 11 вересня, відомство підтвердило запуск автоматичного механізму виключення військовозобов’язаних і резервістів із системи.

Військовозобов’язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, тепер автоматично виключатимуть з військового обліку в реєстрі «Оберіг».

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає «Главком».

Тепер особисто звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для цього не потрібно. Реєстр «Оберіг» щодня перевірятиме дату народження та військове звання військовозобов'язаних.

Якщо людина досягла граничного віку перебування в запасі, її автоматично виключать з військового обліку.

Граничний вік становить:

  • 60 років – для більшості військовозобов’язаних і резервістів;
  • 65 років – для осіб вищого офіцерського складу.

Після виключення відстрочка або бронювання, якщо вони були наявні у громадянина, автоматично скасовуються.

Про зміну статусу повідомить застосунок «Резерв+». Після оновлення військово-облікового документа в застосунку з’явиться статус «Виключений».

Якщо статус у додатку не змінився, громадянам рекомендують повторно авторизуватися в «Резерв+» та оновити документ. Якщо це не допомогло – необхідно звернутися до ТЦК та СП для перевірки даних.

Автоматичне виключення не скасовує порушень правил військового обліку, які були зафіксовані раніше. Їх потрібно врегулювати окремо.

Цифровізація військового обліку в Україні триває в межах реформування оборонного сектору. Раніше Міністерство оборони вже запустило низку електронних послуг у застосунку «Резерв+», зокрема можливість оформлення відстрочок для окремих категорій громадян без відвідування ЦНАПів та паперових довідок. Головною метою функціонування єдиного державного реєстру «Оберіг» є автоматизація процесів, зменшення навантаження на районні ТЦК та СП, а також мінімізація людського чинника під час ведення обліку військовозобов'язаних.

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Теги: армія військомат реєстр застосунок

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