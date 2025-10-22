«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті

Посіянка підтвердила, що 40 днів жила зі своїм чоловіком у лікарні, коли той хворів, тоді й стався «швидкий перебіг» її онкології

Російська журналістка та пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нещодавно повідомила про перший курс хіміотерапії, звернулася до росіян. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Симоньян у Telegram.

Пропагандистка відзвітувала про те, як пройшла її перша хіміотерапія. «Першу хімію я пройшла вчора. Це був крайній термін, я спеціально просила відкласти до крайнього прийнятного терміну, щоби встигнути в нормальному стані провести ювілей РТ за участю Верховного (Володимира Путіна, – «Главком»). До того ж мав всякий час пройти, щоб зажили відрізані груди. Має бути ще скількись хімій, поки не зрозуміло, скільки саме. Потім променева», – написала Симоньян.

Крім цього вона зазначила, що не схудла на 8-10 кілограмів, як пишуть російські ЗМІ. «Я не так багато важу, щоб змогти так сильно схуднути. Навпаки, погладшала кілограма на 4 з липня, чому не дуже рада» , – написала росіянка.

Ще вона зауважила, що не збирається «прощатися із життям», а навпаки займається написанням книги про «російську революцію». «Про свій діагноз у липні я і не підозрювала, а дізналася 1 вересня, коли прийшла перевірити міжреберну невралгію (як мені думалося), почула, що невралгія виявилася раком, і повідомила про це в першому ж ефірі у Соловйова. Сьогодні займалася спортом, як наказали лікарі. І писала книжку. Заповіт на дітей не складаю, бо мої спадкоємці й так – мої діти. Якось розберуться, сподіваюся», – додала пропагандистка.

Однак росіянка підтвердила, що 40 днів жила зі своїм чоловіком у лікарні, коли той хворів, тоді й стався «швидкий перебіг» її онкології: «Перші сорок днів з Тиграном (телеведучий і прокремлівський пропагандист Тігран Кеосаян – чоловік Маргарити Симоньян, який помер у вересні, – «Главком») у лікарні, коли він впав у кому... І ось тоді з життям справді прощалася. Звідси й ураганний перебіг онкології. Ніколи не робіть так! У листопаді я мала чек-ап, і там не було нічого. У грудні все трапилося з Тиграном – і я буквально блискавично виростила собі рак».

«У мене не 3 стадія, а 1-2, слава Богу. Що там далі, загадувати нема сенсу. Може, з Божою допомогою вилікують, а, може – за його ж рішенням – вирушу грати в нарди з Тиграшою. Адже давно не грали», – написала вона.

Раніше «Главком» писав про те, що пропагандистка Маргарита Симоньян розповідала про початок курсу хіміотерапії. Росіянка також звернулася до російської аудиторії з проханням.