Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті
Росіянка знов звернулася до своїх прихильників та спробувала спростувати чутки про себе
фото: із відкритих джерел

Посіянка підтвердила, що 40 днів жила зі своїм чоловіком у лікарні, коли той хворів, тоді й стався «швидкий перебіг» її онкології

Російська журналістка та пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нещодавно повідомила про перший курс хіміотерапії, звернулася до росіян. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Симоньян у Telegram.

Пропагандистка відзвітувала про те, як пройшла її перша хіміотерапія. «Першу хімію я пройшла вчора. Це був крайній термін, я спеціально просила відкласти до крайнього прийнятного терміну, щоби встигнути в нормальному стані провести ювілей РТ за участю Верховного (Володимира Путіна, – «Главком»). До того ж мав всякий час пройти, щоб зажили відрізані груди. Має бути ще скількись хімій, поки не зрозуміло, скільки саме. Потім променева», – написала Симоньян.

Крім цього вона зазначила, що не схудла на 8-10 кілограмів, як пишуть російські ЗМІ. «Я не так багато важу, щоб змогти так сильно схуднути. Навпаки, погладшала кілограма на 4 з липня, чому не дуже рада» , – написала росіянка.

Ще вона зауважила, що не збирається «прощатися із життям», а навпаки займається написанням книги про «російську революцію». «Про свій діагноз у липні я і не підозрювала, а дізналася 1 вересня, коли прийшла перевірити міжреберну невралгію (як мені думалося), почула, що невралгія виявилася раком, і повідомила про це в першому ж ефірі у Соловйова. Сьогодні займалася спортом, як наказали лікарі. І писала книжку. Заповіт на дітей не складаю, бо мої спадкоємці й так – мої діти. Якось розберуться, сподіваюся», – додала пропагандистка.

Однак росіянка підтвердила, що 40 днів жила зі своїм чоловіком у лікарні, коли той хворів, тоді й стався «швидкий перебіг» її онкології: «Перші сорок днів з Тиграном (телеведучий і прокремлівський пропагандист Тігран Кеосаян – чоловік Маргарити Симоньян, який помер у вересні, – «Главком») у лікарні, коли він впав у кому... І ось тоді з життям справді прощалася. Звідси й ураганний перебіг онкології. Ніколи не робіть так! У листопаді я мала чек-ап, і там не було нічого. У грудні все трапилося з Тиграном – і я буквально блискавично виростила собі рак».

«У мене не 3 стадія, а 1-2, слава Богу. Що там далі, загадувати нема сенсу. Може, з Божою допомогою вилікують, а, може – за його ж рішенням – вирушу грати в нарди з Тиграшою. Адже давно не грали», – написала вона. 

Раніше «Главком» писав про те, що пропагандистка Маргарита Симоньян розповідала про початок курсу хіміотерапії. Росіянка також звернулася до російської аудиторії з проханням.

Читайте також:

Теги: Маргарита Симоньян онкологія пропагандист росіяни росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед учасників – переважно країни, які або перебувають у сфері впливу РФ
Клоноване Євробачення. Російська пропаганда визнала свою неймовірну брехню
22 вересня, 14:08
За словами Пєскова, Лавров на зустрічі з Рубіо доведе до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні
Україна відвоює свої території? Кремль відправляє Лаврова переконувати команду Трампа у зворотньому
24 вересня, 14:51
Наразі всі постраждалі отримують необхідну допомогу
Атака на Запоріжжя: 49 поранених, сотні ударів за добу
29 вересня, 07:58
Група росіян рухалась на полігон, але так і не доїхала
Розвідка ліквідувала командний склад «росгвардії» поблизу Тамбукана
30 вересня, 11:48
Країни-члени G7 можуть запровадити обмеження проти великих російських нафтокомпаній
G7 домовляється про значне посилення санкцій проти Росії – Bloomberg
1 жовтня, 17:51
Трамп заявив, що врятував мільйони життів, закінчивши вісім воєн
Обстріл Одеси, заяви Трампа: головне за ніч
11 жовтня, 07:24
Кандидатуру Гуцана в Раду Федерації Путін вніс 18 вересня
Путін призначив однокурсника Медведєва новим генпрокурором РФ
24 вересня, 18:01
Окупанта Свиридова було знищено 21 вересня
Сили оборони на фронті ліквідували титулованого російського баскетболіста
28 вересня, 12:31
Якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву, каже президент
Блекаут у Москві: Зеленський попередив Росію про удари у відповідь
27 вересня, 16:34

Соціум

«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті
«Ураганний перебіг онкології». Пропагандистка Симоньян вже готується до смерті
Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею
Пограбування Лувру: Макрон відхилив відставку директорки музею
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)
Дрони атакували Саранський механічний завод (відео)
На Брянщині дрони уразили підстанцію: Трубчевськ залишився без світла
На Брянщині дрони уразили підстанцію: Трубчевськ залишився без світла
У Ісландії вперше оселилися комарі
У Ісландії вперше оселилися комарі
Прага заборонить прокат електросамокатів – влада назвала причину
Прага заборонить прокат електросамокатів – влада назвала причину

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua