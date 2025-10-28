Опалювальний сезон розпочався у 13 областях: Мінрозвитку прогнозує нелегку зиму

Для старту сезону до роботи були підготовлені понад 17,5 тис. котелень та 17 тис. км теплових мереж

Попри безпрецедентні обстріли, технічна готовність котелень дозволила розпочати подачу тепла більш ніж до половини соціальних об’єктів

Станом на 28 жовтня 2025 року опалювальний сезон в Україні частково розпочато в 13 регіонах. Таку заяву зробив заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Костянтин Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон стартував за умов безпрецедентних атак ворога на енергетичну та теплову генерацію.

«Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», – заявив заступник Міністра.

На сьогодні до тепла підключено понад 55% об’єктів соціальної сфери, серед яких понад 5 тис. дитячих садків, майже 6 тис. закладів освіти та понад 2 тис. закладів охорони здоров’я.

Подача тепла до житлових будинків також розпочалася в 13 регіонах, і інші області поступово продовжують підключення споживачів.

Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів і підкреслив, що Україна входить у цей сезон із готовністю, злагодженою роботою енергетиків, комунальників, місцевої влади та підтримкою міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, в питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори – погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.