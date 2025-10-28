Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Опалювальний сезон розпочався у 13 областях: Мінрозвитку прогнозує нелегку зиму

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Опалювальний сезон розпочався у 13 областях: Мінрозвитку прогнозує нелегку зиму
Для старту сезону до роботи були підготовлені понад 17,5 тис. котелень та 17 тис. км теплових мереж
фото з відкритих джерел

Попри безпрецедентні обстріли, технічна готовність котелень дозволила розпочати подачу тепла більш ніж до половини соціальних об’єктів

Станом на 28 жовтня 2025 року опалювальний сезон в Україні частково розпочато в 13 регіонах. Таку заяву зробив заступник Міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Костянтин Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон стартував за умов безпрецедентних атак ворога на енергетичну та теплову генерацію.

«Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», – заявив заступник Міністра.

На сьогодні до тепла підключено понад 55% об’єктів соціальної сфери, серед яких понад 5 тис. дитячих садків, майже 6 тис. закладів освіти та понад 2 тис. закладів охорони здоров’я.

Подача тепла до житлових будинків також розпочалася в 13 регіонах, і інші області поступово продовжують підключення споживачів.

Для старту сезону до роботи були підготовлені понад 17,5 тис. котелень та 17 тис. км теплових мереж. У рамках підготовки замінено 340 км мереж та проведено капітальні ремонти.

Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів і підкреслив, що Україна входить у цей сезон із готовністю, злагодженою роботою енергетиків, комунальників, місцевої влади та підтримкою міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, в питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори – погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.

Читайте також:

Теги: опалювальний сезон опалення Міністерства розвитку громад і територій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свириденко зробила заяву про тарифи на електрику
Свириденко повідомила, чи зміняться ціни на електроенергію цієї зими
22 жовтня, 19:34
Через відкладене опалення українці масово використовують електрообігрівачі
Енергосистема України страждає через затримку опалювального сезону: заява «Укренерго»
21 жовтня, 14:37
Як каже Зайченко, різке зниження температур призвело до збільшення споживання електроенергії
Глава «Укренерго» розповів, коли в Україні увімкнуть опалення
21 жовтня, 10:37
Кабмін вніс зміни у графік
Коли почнеться опалювальний сезон? Кабмін вніс зміни
13 жовтня, 13:37
Влада намагатиметься макимально відстрочити початок опалювального сезону
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон
11 жовтня, 20:53
Садовий запевнив, що міськрада робить все необхідне, але закликав львівʼян подбати про себе
Львів переходить у «режим тестування». Садовий прогнозує складну зиму
10 жовтня, 15:06
Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня
8 жовтня, 21:05
Щодо житлового сектору, рішення про початок опалювального сезону ухвалюватиметься з урахуванням раціональності, ситуації в енергосистемі та прогнозів погоди
Кличко оголосив початок опалювального сезону у Києві
2 жовтня, 15:37
Україна готується до опалювального сезону: у сховища закачають понад 13 млрд куб. м газу
Скільки газу треба Україні, аби пережити зиму? Дані Міненерго
30 вересня, 11:49

Суспільство

Чи має ЄС право відправити українських чоловіків воювати? Експерт дав відповідь
Чи має ЄС право відправити українських чоловіків воювати? Експерт дав відповідь
Опалювальний сезон розпочався у 13 областях: Мінрозвитку прогнозує нелегку зиму
Опалювальний сезон розпочався у 13 областях: Мінрозвитку прогнозує нелегку зиму
Чи зможуть «томагавки» і «фламінго» змінити війну? Президент оцінив перспективи
Чи зможуть «томагавки» і «фламінго» змінити війну? Президент оцінив перспективи
Скільки росіян потрапило в полон у 2025 році. Свіжі дані від Зеленського
Скільки росіян потрапило в полон у 2025 році. Свіжі дані від Зеленського
Далекобійні удари по РФ. Зеленський пояснив, яку зброю використовує Україна
Далекобійні удари по РФ. Зеленський пояснив, яку зброю використовує Україна
Зеленський пояснив, чому переговорник Путіна екстрено літав до США
Зеленський пояснив, чому переговорник Путіна екстрено літав до США

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua