«Укрзалізниця»-3000: уряд пояснив принцип дії програми та звідки гроші

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Укрзалізниця»-3000: уряд пояснив принцип дії програми та звідки гроші
За словами очільника «Укрзалізниці», програма «3000 кілометрів» має розвантажити найпіковіші періоди
фото: Кабмін

Прем’єрка Свириденко наголошує: 16 млрд грн підтримки на наступний рік для Укрзалізниці не дорівнює програмі «3000 кілометрів»

Анонсована президентом програма «Укрзалізниця»-3000 розповсюджується на поїздки в далекому сполученні на внутрішні рейси по Україні і не поширюється на преміум-сегмент. Про це повідомили глава уряду Юлія Свириденко та голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський на спеціальній закритій зустрічі з журналістами, інформує «Главком».

За даними глави «Укрзалізниці», програма «3000 кілометрів» має розвантажити найпіковіші періоди: чимало пасажирів готові змінювати дату і навіть місяць подорожі. «У серпні, коли надскладно взяти квитки хоч кудись, залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому лише 1,9 млн. Відповідно, в період з меншим навантаженням є можливість дозаповнювати місця, пропонувати подорожі «за кілометри» й перевозити додатково пасажирів, не нарощуючи витрати. Навіть без додаткових рейсів можемо запропонувати до 200-250 тис. місць на місяць в періоди нижчого попиту», – зазначив Перцовський. 

Отримають українці ці 3000 км цієї зими, діятиме ця програма в місяці низького сезону, орієнтовно чотири місяці.

«У період низького попиту на пасажирські перевезення УЗ має на місяць 200-250 тис. незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх УЗ пропонує  використати для соціальної програми. Детальна механіка програми опрацьовується.Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців.  Паралельно вводитимуться додаткові сервіси для тих, хто готовий платити – в категоріях люкс, 1 клас, міжнародні поїзди. Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок «за кілометри», щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні. Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, як в більшості європейських країнах, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень – це кошти платників податків, тому вони мають відчути цей ефект», – пояснив голова правління «Укрзалізниці».

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко додала: «Уряд дає фінансування «Укрзалізниці» в складний період, це кошти платників податків, тому громадяни мають отримати підтримку від УЗ. Ми створюємо можливість подорожувати за програмою УЗ-3000 та заповнити місця, які звичайно залишаються вільними».

«Водночас потрібно розуміти, що 16 млрд грн підтримки на наступний рік (для держкомпанії) не дорівнює програмі у 3000 кілометрів. Держава виділяє суттєву підтримку Укрзалізниці, а тому УЗ має запропонувати програму для людей», – уточнила Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 листопада, анонсував, що незабаром у країні стартує спеціальна програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстань 3000 км.

«Оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія («Укрзалізниця» – «Главком») має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству», – наголосив Зеленський.

До слова, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко представив деталі нової соціальної програми, названої «УЗ-3000». Її суть полягає у наданні платникам податків безкоштовних квитків на непродані місця у поїздах під час низького сезону.

