Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ
У Росії навіть у регіонах, де обіцяють найбільші виплати, кількість нових контрактників не зростає
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аналітики: Зростання фінансових стимулів для нових рекрутів та соціальних пільг для військовослужбовців свідчить про те, що рівень набору до лав збройних сил знижується

Зусилля РФ щодо збільшення набору військовослужбовців за допомогою високих фінансових стимулів втрачають імпульс, що свідчить про те, що основний метод країни з набору добровольців для війни може приносити все менші результати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Незалежне російськомовне видання «Ідель Реалії» 12 жовтня повідомило, що співробітники російських військових комісаріатів заявили, що кількість осіб, які підписують контракти з Міністерством оборони Росії (МО), не збільшується навіть у регіонах, що пропонують найвищі фінансові стимули. За повідомленнями, джерела оцінили, що всі, хто хотів «заробити на війні», вже записалися. I

Ханти-Мансійський автономний округ наразі пропонує найвищий одноразовий бонус за підписку в розмірі 3,2 млн рублів (близько $39 300), а регіональні виплати по всій Росії збільшуються в середньому на 500 тис. рублів (близько $6100) кожні три-чотири місяці.

Рішення Свердловської області від березня 2025 року про збільшення одноразової виплати до 3,1 млн рублів не призвело до припливу нових рекрутів. Співробітники військового набору в двох неназваних сибірських регіонах повідомили, що останнім часом записуються лише рекрути «надзвичайно похилого віку» та з хронічними захворюваннями. 

Міністерство оборони Росії обманює людей, рекламуючи, скільки новобранці можуть заробити за рік, враховуючи місячну зарплату військовослужбовців, які діють у зоні бойових дій, хоча російська влада часто відправляє новобранців не в тил, а на штурмові завдання на фронт, де середня тривалість життя часто становить менше одного року.

Аналітики оцінили, що все більші фінансові стимули для нових рекрутів у майбутньому навряд чи призведуть до різкого збільшення набору, оскільки значна частина російських громадян, яких можна зацікавити грошима на рівні, який держава може собі дозволити запропонувати в великих масштабах, ймовірно, вже зголосилася добровільно вступити до лав збройних сил.

«Зростання фінансових стимулів для нових рекрутів та соціальних пільг для військовослужбовців свідчить про те, що рівень набору до лав збройних сил знижується і що Росії доводиться шукати нові стимули для збільшення набору», – йдеться у звіті.

Раніше Держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.

росія мобілізація ISW

