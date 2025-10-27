Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Лукойл» продає закордонні активи через американські санкції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Лукойл» продає закордонні активи через американські санкції
Продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США
фото: російські ЗМІ

Російська нафтова компанія розпочала розгляд пропозицій від потенційних покупців

Російський нафтовий гігант «Лукойл» заявив, що має намір продати свої міжнародні активи після запровадження США санкцій проти нього та його дочірніх структур. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх підприємств у низці країн, компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи», – йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Якщо термін дії ліцензії завершиться, «Лукойл» планує подати заявку на її продовження, щоб забезпечити безперервність роботи своїх активів за кордоном. За словами пресслужби «Лукойла», вже розпочато розгляд пропозицій від потенційних покупців, водночас більше деталей компанія не надала.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба».

Читайте також:

Теги: санкції США росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін підписав указ про мораторій на обнуління паливного демпфера до травня 2026 року
Паливна галузь РФ на колінах, Путін підняв білий прапор
14 жовтня, 16:13
Стратегія Китаю акцентувалася на технологічній самодостатності
Як нова стратегія Китаю вплине на війну України проти РФ
Вчора, 22:35
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
Відновлення торгівлі зброєю: супутники зафіксували російське судно в порту КНДР
3 жовтня, 05:51
Російські активи Дерипаски можуть піти на відшкодування збитків Raiffeisen
Російські активи Дерипаски підуть на відшкодування Raiffeisen
3 жовтня, 12:39
Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших виробників вибухових речовин у РФ
6 жовтня, 13:44
Путін прагне посіяти страх серед європейського населення і підірвати рішучість НАТО
ISW: Кремль розпочав першу фазу підготовки до війни з НАТО
7 жовтня, 10:39
На тижні Україна очікує рішень Європи щодо тиску на РФ
Зеленський: росіяни з танкерів запускають дрони по Європі
28 вересня, 20:53
Речник Кремля прокоментував інформацію про китайські супутники
Китайські супутники над Україною під час атаки РФ: Кремль зробив заяву
6 жовтня, 17:27
Кирило Дмітрієв прибув у США для переговорів
Спецпредставник Путіна прибув до США
24 жовтня, 15:59

Бізнес

«Лукойл» продає закордонні активи через американські санкції
«Лукойл» продає закордонні активи через американські санкції
Продавці зарядних станцій штучно підвищують ціни через обстріли. Податкова відреагувала
Продавці зарядних станцій штучно підвищують ціни через обстріли. Податкова відреагувала
На Черкащині переселенець вирощує найдорожчу в світі спецію
На Черкащині переселенець вирощує найдорожчу в світі спецію
Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу: як подати заявку
Уряд запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу: як подати заявку
Яку рибу найбільше виловлює Україна в промислових масштабах? Трійка лідерів
Яку рибу найбільше виловлює Україна в промислових масштабах? Трійка лідерів
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua