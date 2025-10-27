«Лукойл» продає закордонні активи через американські санкції

Російська нафтова компанія розпочала розгляд пропозицій від потенційних покупців

Російський нафтовий гігант «Лукойл» заявив, що має намір продати свої міжнародні активи після запровадження США санкцій проти нього та його дочірніх структур. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«У зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх підприємств у низці країн, компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи», – йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що продаж здійснюватиметься відповідно до ліцензії, виданої Управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Якщо термін дії ліцензії завершиться, «Лукойл» планує подати заявку на її продовження, щоб забезпечити безперервність роботи своїх активів за кордоном. За словами пресслужби «Лукойла», вже розпочато розгляд пропозицій від потенційних покупців, водночас більше деталей компанія не надала.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба».