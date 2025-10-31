Головна Світ Економіка
Bloomberg: Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з 2022 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Bloomberg: Експорт російських нафтопродуктів впав до мінімуму з 2022 року
фото з відкритих джерел

У перші 26 днів жовтня морські поставки російських нафтопродуктів становили лише 1,89 млн барелів на добу

Експорт російських нафтопродуктів різко скоротився на тлі нових санкцій Заходу та успішних ударів України по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними аналітичної компанії Vortexa Ltd., у перші 26 днів жовтня морські поставки російських нафтопродуктів становили лише 1,89 млн барелів на добу – це найнижчий показник щонайменше з початку 2022 року.

Bloomberg зазначає, що хоча експорт дизеля дещо зріс, загальний обсяг відвантажень скоротився через падіння експорту нафти (нафтопродукту) та мазуту, особливо через балтійські порти після атак на термінал в Усть-Лузі. До зниження також призвели несприятливі погодні умови, які ускладнили роботу портів.

Як змінився експорт російських нафтопродуктів:

  • дизель і газойль: зростання на 2% – до 740 тис. барелів/доба, головно через активніші поставки через Чорне море;
  • нафта: зниження на 3% – до 317 тис. барелів/доба, що пов’язано з обмеженнями після атак на Усть-Лугу, через яку проходить понад 60% експорту;
  • мазут: падіння на 10% – до 710 тис. барелів/доба, мінімум за останні три місяці;
    вакуумний газойль: зростання на 6% – до 70 тис. барелів/доба;
  • бензин і компоненти для змішування: залишилися на рівні 13 тис. барелів/доба;
    авіаційне паливо: зросло до 44 тис. барелів/доба.

Журналісти також зазначають, що обсяги відвантажень сирої нафти з Росії знизилися після досягнення рекордного рівня за останні два з половиною роки. Минулого тижня скоротилася кількість рейсів із балтійських портів, що додатково вплинуло на загальний експортний показник.

Як повідомлялося, Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Росія має вкрай обмежений потенціал для збільшення видобутку нафти, що ставить її в позицію аутсайдера серед найбільших експортерів «чорного золота». Натомість провідні гравці нафтового ринку мають великий «запас міцності», що є важільним впливом на світові ціни. 

Розвідка зазначає, що технічний потенціал приросту видобутку в Росії становить лише 190 тис. барелів на добу. Цей показник є мінімальним порівняно зі світовими лідерами.

