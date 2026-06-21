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Фонд держмайна збирається розширити здачу в оренду державних земель

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Фонд держмайна збирається розширити здачу в оренду державних земель
Проєкт «Земельний банк», запущений у 2024 року, показав рекордні ціни на аукціонах з оренди державних земель
фото: Latifundist

Наталуха: «Є сподівання, що надходження від оренди збільшаться майже вдвічі»

Фонд державного майна планує суттєво розширити проєкт «Земельний банк» та збільшити площу державних земель, які передаються в суборенду через відкриті аукціони. Очікується, що це дозволить майже вдвічі наростити надходження до бюджету від оренди державних угідь. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха.

За два роки роботи проєкту вдалося фактично вивести ринок суборенди державних земель із тіні та сформувати прозоре ціноутворення. «Вже сформувалися ціни на суборенду і вони є доволі передбачуваними. Інколи вони перевершували всі очікування, але це – аукціон: якщо такі гроші заплатили, сам ринок показав, що така ціна цілком виправдана», – зазначив Наталуха.

Наразі до першого пулу «Земельного банку» входить близько 90 тис. гектарів державних земель. До кінця місяця Фонд планує сформувати ще один пул площею 30 тис. гектарів. Таким чином загальний земельний банк може зрости до приблизно 120 тис. гектарів.

«Тобто наш земельний банк розшириться до близько 120 тис. га. А це більше землі, яка торгується на Prozorro, і більше грошей до бюджету», – пояснив очільник Фонду.

Водночас Наталуха визнав, що реалізація проєкту супроводжується значним спротивом з боку Національної академії аграрних наук. За словами Наталухи, саме установи НААН традиційно найбільше опиралися передачі земель до проєкту.

«Там були і судові позови, і саботаж, але це вже – незворотний процес і його просто треба дотискати», – наголосив він.

Крім того, у Фонді розглядають можливість подальшого розвитку проєкту через нові фінансові інструменти. Однією з ідей є випуск так званих земельних бондів під довгострокові договори суборенди державних земель.

Водночас Наталуха підкреслив, що держава не збирається втручатися у формування ринкової вартості оренди, навіть попри дискусії щодо надто високих ставок на окремих аукціонах. «Ми не можемо і не хочемо на нього впливати. Це якраз приклад того, як сам ринок створює і ціну, і попит», – зазначив він.

Нагадаємо, Фонд державного майна продовжує масштабне оновлення керівного складу державних підприємств після проведеного аудиту. За чотири місяці роботи нової команди вже оголошено десятки конкурсів на керівні посади, а на низці підприємств змінили не лише директорів, а й членів наглядових рад

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Теги: Фонд державного майна майно аудит Дмитро Наталуха

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