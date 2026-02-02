Головна Країна Політика
Новий глава Фонду держмайна розпочав чистку? У відставку пішов голова наглядової ради

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Профільний парламентський комітет звертався до НАЗК з проханням перевірити Васильченка на предмет можливого конфлікту інтересів
фото: Земельний банк

Олександр Васильченко рік очолював наглядову раду ТОВ «Державний земельний банк»

Голова наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк» Олександр Васильченко заявив про складання повноважень як члена наглядової ради. Це сталося 30 січня, повідомляє «Главком» з посиланням на джерела у наглядовій раді зембанку.

Про своє рішення Васильченко повідомив інших членів наглядової ради. Також ця новинка, як стверджує поінформований співбесідник видання, викликала здивування у нового Голови Фонду державного майна України Дмитра Наталухи, якого 14 січня призначила Рада. Саме він, як керівник Фонду, відкликає представника держави як члена наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк».

Крім того, як стало відомо «Главкому», Дмитро Наталуха вже звільнив двох заступник голови Фонду держмайна Ігоря Тимошенка та Іванну Смачило, які були призначені за попереднього керівника Фонду Віталія Коваля.

31 січня 2025 року Олександра Васильченка було обрано Головою наглядової ради ТОВ «Державний земельний банк». Паралельно він поєднував цю посаду, очолюючи з весни 2024 року управління підприємств аграрного комплексу Фонду держмайна. До роботи у Фонді держмайна Васильченко працював у бізнес-структурах Рівного.

У квітні минулого року Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики закликав НАЗК провести перевірку на предмет можливого конфлікту інтересів у голови Наглядової ради Васильченка, який одночасно є посадовцем Фонду державного майна.

Нагадаємо, що ТОВ «Державний земельний банк» створено у серпні 2024 року шляхом корпоратизації держпідприємства «Фонд аграрних інвестицій». Це був завершальний етап у реалізації проєкту «Земельний банк» перед стартом перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.

Раніше «Главком» писав про те, в Україні ростуть ціни на сільськогосподарські землі. З різницею у місяць середня ціна на гектар землі зросла більше, ніж на 1 тис. грн. Перед початком повномасштабної війни щотижня в Україні продавали в середньому близько 10 тис. га. Зараз цей показник є у чотири рази меншим.

Також повідомлялося, що росіяни збирають масштабні врожаї на тимчасово окупованих територіях Україні. На розвиток сільського господарства на цих територіях впливає дефіцит води та наслідки техногенної катастрофи після підриву дамби Каховської ГЕС. Проте ці наслідки мають як позитивні, так і негативні сторони для різних територій окупованих Росією.

