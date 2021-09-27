«Украерорух» отримав 260 млн грн збитків за пів року

У пояснювальній записці компанії за ІІ квартал цього року йдеться про негативний вплив пандемії Covid-19 на кількість польотів

За перше півріччя 2021 року державне підприємство «Украерорух» відзвітувало про чисті збитки на суму 260,5 млн гривень. Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану підприємства за другий квартал 2021 року, повідомляє «Марлін».

Зазначається, що за аналогічний період 2020 року чистий фінансовий збиток «Украероруху» склав 881,8 млн грн.

У пояснювальній записці компанії за ІІ квартал цього року йдеться про негативний вплив пандемії Covid-19 на кількість польотів.

«Загальна кількість обслуговуваних польотів на маршруті у звітному періоді становить 51 760 польотів, що нижче запланованого на 32% та вище показника відповідного періоду минулого року у п’ять разів» – йдеться у документі.

Зменшення кількості польотів негативно вплинула й на суму чистих доходів за другий квартал, які склали 648 млн грн млн грн замість запланованих 880 млн грн. Станом на липень 2021 року держпідприємство має 1,2 млрд грн фінансових зобов’язань.

За підсумками шести місяців 2021 року середня кількість працевлаштованих осіб на підприємстві становила 3839 осіб, що на 385 осіб менше за аналогічний період 2020 року.

Середньомісячна зарплата простого працівника складає 23 тис. грн, адміністративно-управлінського персоналу – 28 тис грн, а керівника – 219 тис грн.

Нагадаємо, що 2020 рік «Украерорух» завершив із збитком в 1,5 млрд грн. Однією із причин збитку в компанії назвали дебіторську заборгованість на суму 1,3 млрд грн з боку приватної авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», кінцевим бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.

Державне підприємство «Украерорух» підпорядковане Мінінфраструктури та здійснює обслуговування повітряного руху України.

До слова, аудит «Укрзалізниці» виявив порушень на понад 60 млрд грн.

Також «Укроборонпром» отримав пів мільярда прибутків за пів року.

Нагадаємо, що «Укрспецекспорт» відсвяткує 25-річчя за 2 млн грн державних коштів.