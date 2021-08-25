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    В Албанії на курорті загинув українець: поліція з’ясовує обставини смерті

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    В Албанії на курорті загинув українець: поліція з’ясовує обставини смерті

    Мертве тіло 66-річного чоловіка було знайдено на узбережжі

    На пляжі Голема в Албанії знайшли без ознак життя українця. Про це повідомляє Еuronews.

    Мертве тіло 66-річного чоловіка було знайдено близько 11:30 на узбережжі. Зазнають, що чоловік, ймовірно, потонув під час купання в Адріатичному морі.

    Поліція працює над з'ясуванням обставин події.

    Як повідомлялося, у минулі вихідні в Києві на озері Радунка втопилася 22-річна дівчина, яка була на третьому місяці вагітності.

    5 липня на поручні ескалатора у переході між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота» було виявлено підозрілий предмет. На місці працювали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група. Під час перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено.

    Теги: метро поліція час
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    В Албанії на курорті загинув українець: поліція з’ясовує обставини смерті