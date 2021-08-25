В Албанії на курорті загинув українець: поліція з’ясовує обставини смерті

Мертве тіло 66-річного чоловіка було знайдено на узбережжі

На пляжі Голема в Албанії знайшли без ознак життя українця. Про це повідомляє Еuronews.

Мертве тіло 66-річного чоловіка було знайдено близько 11:30 на узбережжі. Зазнають, що чоловік, ймовірно, потонув під час купання в Адріатичному морі.

Поліція працює над з'ясуванням обставин події.

Як повідомлялося, у минулі вихідні в Києві на озері Радунка втопилася 22-річна дівчина, яка була на третьому місяці вагітності.

5 липня на поручні ескалатора у переході між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота» було виявлено підозрілий предмет. На місці працювали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група. Під час перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено.