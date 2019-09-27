В Умані без світла залишився мікрорайон, де проживають хасиди-паломники



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За даними ДСНС, жертв та постраждалих немає

У мікрорайоні Пушкінський на електропідстанції сталося коротке замикання без послідуючого горіння

У п’ятницю, 27 вересня, через коротке замикання на електропідстанції знеструмлено весь мікрорайон Умані, де проживають паломники-хасиди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Черкаській області.

«У мікрорайоні Пушкінський, де проводяться заходи по святкуванню іудейського Нового року Рош-ха-Шана, на електропідстанції сталося коротке замикання без послідуючого горіння», - заявили рятувальники.

За даними ДСНС, жертв та постраждалих немає. На місці працює бригада працівників обленерго.

Як відомо, до Умані на святкування єврейського Нового року вже прибули близько 17 тисяч паломників із шести країн світу.

Загалом на святкування Рош ха-Шана до Умані очікується приїзд близько 40 тисяч прочан.

Раніше повідомлялося, що в Умань прибуло кілька десятків поліцейських з Ізраїлю.

У 2019 році Рош ха-Шана припадає на вечір 29 вересня. Цього разу ортодоксальні євреї відмічають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні - до вечора 1 жовтня.