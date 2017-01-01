В окупованому Криму теж вшанували пам’ять жертв Голодомору: фото

Панахиду по жертвам Голодомору здійснив архієпископ Климент

В окупованому Сімферополі вшанували пам’ять жертв Голодоморів. Про це повідомила представник Українського культурного центру в Сімферополі Галина Балабан. «Поминальна служба до дня пам'яті жертв голодомору та репресій біля Пам'ятного Хреста по жертвам голодомору, встановленого на фасаді кафедрального собору святих рівноапостольних



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Панахиду по жертвам Голодомору здійснив архієпископ Климент

В окупованому Сімферополі вшанували пам’ять жертв Голодоморів. Про це повідомила представник Українського культурного центру в Сімферополі Галина Балабан.

«Поминальна служба до дня пам'яті жертв голодомору та репресій біля Пам'ятного Хреста по жертвам голодомору, встановленого на фасаді кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги Української Православної Церкви Київського Патріархату у Криму в місті Сімферополі», - написала вона у Facebook.

Панахиду по жертвам Голодомору здійснив архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент.

Нагадаємо, 25 листопада в Україні хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв Голодоморів.

У Києві до 85-х роковин Голодомору пройшли врочисті заходи, у ході яких вшанували загиблих українців під час штучно створеного голоду в 1932-1933 роках.

Участь у них взяли вищі посадові особи держави, зокрема, президент Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

У суботу, 25 листопада, в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.

День пам’яті жертв Голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 та 2007 років. У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу, здійснюваний тоталітарним комуністичним режимом СРСР.