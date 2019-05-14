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    Суспільство

    В окупованому Криму з 40 залишилось лише вісім релігійних громад Православної церкви України

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    У березні цього року на території Криму діяло дев&rsquo;ять релігійних громад Православної церкви України - В окупованому Криму з 40 залишилось лише вісім релігійних громад Православної церкви України
    У березні цього року на території Криму діяло дев’ять релігійних громад Православної церкви України

    Майже всі храми були захоплені й передані окупаційній владі...- Скрипник

    На території окупованого Кримського півострова наразі залишилося вісім із 40 релігійних громад Православної церкви України. Про це розповіла голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час прес-конференції щодо свободи релігії в Криму та Донбасі, повідомляє УНН.

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    «Щонайменше 40 релігійних громад Православної церкви України діяло на території Криму, але зараз залишилось лише вісім. Майже всі храми були захоплені й передані окупаційній владі... І далі продовжують наступ, щоб захопити ту власність, яка належить українській церкві», — розказала Скрипник.

    Нагадаємо, у березні цього року на території Криму діяло дев’ять релігійних громад Православної церкви України.

    Українська православна церква Київського патріархату раніше заявляла, що до анексії на півострові мала 44 діючі громади з приміщеннями для молитов.

    Як повідомлялося, сьогодні на богослужінні на честь святого Макарія у Володимирському соборі Патріарх Філарет сказав, що буде і надалі боротися за Українську незалежну церкву.

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