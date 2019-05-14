В окупованому Криму з 40 залишилось лише вісім релігійних громад Православної церкви України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У березні цього року на території Криму діяло дев’ять релігійних громад Православної церкви України

Майже всі храми були захоплені й передані окупаційній владі...- Скрипник

На території окупованого Кримського півострова наразі залишилося вісім із 40 релігійних громад Православної церкви України. Про це розповіла голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час прес-конференції щодо свободи релігії в Криму та Донбасі, повідомляє УНН.

«Щонайменше 40 релігійних громад Православної церкви України діяло на території Криму, але зараз залишилось лише вісім. Майже всі храми були захоплені й передані окупаційній владі... І далі продовжують наступ, щоб захопити ту власність, яка належить українській церкві», — розказала Скрипник.

Нагадаємо, у березні цього року на території Криму діяло дев’ять релігійних громад Православної церкви України.

Українська православна церква Київського патріархату раніше заявляла, що до анексії на півострові мала 44 діючі громади з приміщеннями для молитов.

Як повідомлялося, сьогодні на богослужінні на честь святого Макарія у Володимирському соборі Патріарх Філарет сказав, що буде і надалі боротися за Українську незалежну церкву.