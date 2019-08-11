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    Суспільство

    В оргкомітеті Маршу захисників обурилися через графік святкування Дня Незалежності

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    Цього року&nbsp;святкування Дня Незалежності відбудеться у новому форматі - В оргкомітеті Маршу захисників обурилися через графік святкування Дня Незалежності
    Цього року святкування Дня Незалежності відбудеться у новому форматі
    Фото: Главком

    «Нам просто «призначили» час, не спитавши», – заявив член оргкомітету Маршу захисників України Андрій Медведько

    Офіс президента України без погодження з активістами встановив графік заходів із нагоди Дня Незалежності в центрі Києва.

    Про це написав у Facebook член оргкомітету Маршу захисників України Андрій Медведько.

     «В Офісі президента озвучили план урочистих заходів до Дня Незалежності. Ніяких офіційних обговорень з оргкомітетом маршу захисників не було. Нам просто «призначили» час, не спитавши», – заявив він.

    За словами Медведька, 12 серпня активісти розкажуть, як мають намір реагувати на те, що трапилося. 

    Нагадаємо, в Офісі президента узгодили план заходів до 28-ї річниці Незалежності України. Цього року святкування відбудеться у новому форматі. Головний акцент урочистостей – діти як майбутнє країни.

    Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів.

    Раніше повідомлялося, що у Марші захисників на День Незалежності візьмуть участь сім тисяч ветеранів.

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