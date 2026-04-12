У Львові зафіксовано історичний температурний рекорд

Максим Бурич
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Попереднє мінімальне значення для цього дня спостерігалось у 1986 році

Поки львів’яни готувалися до святкових богослужінь, погода вирішила нагадати про зимову суворість. Цьогорічне 12 квітня стало найхолоднішим за останні чотири десятиліття – стовпчики термометрів опустилися до позначок, яких Львів не бачив з часів середини 80-х. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регіональний центр з гідрометеорології.

За офіційними даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у ніч на 12 квітня місто Лева опинилося в полоні потужних заморозків. Стовпчики термометрів опустилися до -4,8°C, що стало абсолютним мінімумом для цієї дати за весь період регулярних спостережень.

Фахівці зазначають, що такий різкий температурний спад у середині весни є рідкісним явищем, особливо зважаючи на теплий початок місяця в попередні роки.

Цей температурний рекорд став першим оновленням мінімуму для 12 квітня за останні 40 років. Попереднє екстремальне значення було зафіксоване ще у 1986 році. Тоді температура повітря становила -4,5°C.

Як відомо, сьогодні, 12 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме.

Вночі місцями, вдень повсюди невеликий дощ. Вночі та вранці в північних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 5-10° тепла, на півдні та сході країни до 14°.

