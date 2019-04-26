Трамп закликав американців вакцинуватися через найбільший за останні 20 років спалах кору у США



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У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста після спалаху кору

За словами американського лідера, вакцинація дуже важлива і його співгромадяни повинні негайно зробити щеплення

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав американців вакцинуватися через найбільшою з 2000-х років спалахи кору. Про це повідомляє CNBC.

За словами американського лідера, вакцинація дуже важлива і його співгромадяни повинні негайно зробити щеплення.

«Вони повинні зробити уколи. Щеплення дуже важливі. Це (спалах кору) дійсно зараз відбувається. Вони повинні отримати свої уколи», - заявив Трамп.

Як повідомляє видання, Трамп вперше висловився з приводу спалаху кору в країні, хоча хвороба поширилася по 22 штатам. В цьому році Центр контролю захворювань підтвердив 695 випадків кору, що перевищило попередній рекорд тільки за перші чотири місяці року.

Заклик людей до вакцинації знаменує собою зміни для Трампа, який висував помилкові твердження про вакцини в минулому. Він поставив під сумнів їхню безпеку і вселив страх, що вакцинація дітей може сприяти зростанню аутизму. Вчені неодноразово спростовували нині відкликане дослідження 1990-х років, згідно з яким помилково затверджені вакцини викликають аутизм.

Раніше повідомлялося, що в Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста після спалаху кору. Тоді мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що влада буде вимагати від невакцинованих осіб, які проживають у певних зонах в районі Вільямсбург, Бруклін, вакцинуватися від кору.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.