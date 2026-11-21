Кемел із 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, який до мобілізації працював на заводах у Запоріжжі, під час бою опинився сам на сам із двома російськими окупантами. Вони підійшли до нього непомітно й уже тримали автомати напоготові. Щоб виграти кілька секунд, боєць заговорив із ними російською та назвав номер військової частини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео підрозділу на YouTube.

За словами військового, під час дощу майже нічого не було чути. Він саме облаштовував собі укриття, коли двоє росіян несподівано наблизилися і наставили на нього зброю. Вони запитали, з якої він військової частини.

Боєць зрозумів, що пряме зізнання означатиме для нього смерть, тож вирішив зіграти на тому, що вільно розмовляє російською. Він назвав номер частини 1461 і почав розмову з окупантами, вдаючи, що належить до їхнього підрозділу.

У цей момент із сусіднього окопу почав висуватися його побратим на позивний Чопик. Росіяни помітили рух і відволіклися на нього. Цих кількох секунд українському військовому вистачило, щоб схопити автомат і разом із побратимом відкрити вогонь.

«Я встиг нахилитися, схопив автомат. І ми з двох стволів порішили цих двох», – розповів боєць.

Після сутички позицію українців ще близько двох тижнів атакували російські дрони: окупанти скидали гранати поблизу їхніх укриттів, намагаючись виявити місце перебування військових.

До війська Кемел потрапив після восьмої спроби ТЦК його мобілізувати. Раніше він уникав зустрічей із представниками центру, оскільки доглядав за матір’ю з інвалідністю. Зрештою його забрали просто з роботи: за ним приїхали 15 представників ТЦК та четверо поліцейських.

Після навчання Кемел вирушив на фронт. Каже, спочатку було непросто: незнайома місцевість, бойовий досвід, якого бракувало, постійна небезпека. Втім, допомагали побратими та командний пункт, із яким він тримав зв’язок.

Як верстатник обдурив двох росіян

«Як запорізький козак, я продовжую справу предків – захищаю свою землю», – підсумував військовий.

Раніше остання мешканка села Мала Токмачка Запорізької області, 64-річна Світлана Подольська, розповіла, як допомогла взяти в полон російського військовослужбовця з підрозділу «Ахмат». Жінка протягом трьох днів приносила окупанту їжу, після чого домовилася з українськими захисниками про його здачу.

Крім того, Сили оборони вперше взяли в полон громадянина Індонезії, який воював на боці Росії. 49-річного іноземця відправили на штурм у Запорізькій області. Після удару українських безпілотників по його підрозділу він дістався позицій українських військових, де й потрапив у полон.