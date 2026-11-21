Купюри, розкладені на підлозі цілими килимами, давно стали впізнаваною картинкою з фотографій обшуків. Однак для слідства такий спосіб не є необхідністю. У Національному антикорупційному бюро є спеціальні машинки, які можуть швидко перерахувати гроші та зафіксувати серійні номери кожної купюри. Як інформує «Главком», про це в проєкті Luki розповів прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ростислав Батіг.

За словами прокурора САП, іноді розкладання грошей великими площами має сенс, якщо потрібно послідовно зафіксувати номери або зовнішній вигляд кожної банкноти. Однак на практиці так роблять не завжди, і далеко не кожен обшук потребує подібної демонстрації.

Ростислав Батіг скріншот із відео

Ростислав Батіг пригадав обшук автомобіля двох співробітників однієї зі спецслужб біля будівлі Генеральної прокуратури. У валізах знайшли папки з файлами, у кожному з яких лежали невеликі купюри. Коли слідчий почав викладати гроші на капот автомобіля, банкноти розліталися вулицею, тож учасникам обшуку довелося їх збирати.

«Це дійсно не потрібно. Ніхто так не робить. Під час слідчої дії важливо зафіксувати номери купюр, їхню кількість та особливості», – пояснив прокурор.

Для цього в Національному антикорупційному бюро використовують спеціальні лічильні машинки, подібні до тих, що працюють в обмінниках. Вони не лише швидко перераховують готівку, а й формують файл із серійними номерами банкнот. Тому у справах НАБУ зазвичай фіксують гроші пачками або мішками, а не розкладають їх килимами.

Прокурор також розповів, що особисто бачив готівку на сотні тисяч євро або доларів. А найбільший хабар, який йому доводилося бачити на фотографіях, становив шість мільйонів доларів – гроші привезли у двох валізах.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, її учасники забезпечували діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів, а до прикриття угруповання могли бути причетні представники правоохоронних органів.

Сергій Дука є одним із фігурантів цього провадження. 13 листопада він вийшов із Лук'янівського СІЗО після внесення застави в розмірі 65 млн грн.