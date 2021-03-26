В Україні різко потеплішає: прогноз погоди на 26 березня

Погода в Україні 26 березня буде теплою та сонячною

У деяких областях синоптики прогнозують сніг з дощем

У п'ятницю, 26 березня, в Україні почне потроху теплішати.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найтепліше 26 березня буде на Буковині та на Закарпатті. Температура повітря прогріється до +9 +11 градусів.

Найхолодніше буде у східних областях країни. Стовпчики термометрів покажуть +5 +7 градусів.

Так, за прогнозами синоптиків, у південних та південно-східних областях вночі та вранці мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, на решті території без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 26 березня

Вітер північний 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла, в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 26 березня буде сухо. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, яким буде квітень в Україні.