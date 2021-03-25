Погода у Києві: 26 березня у столицю прийде весняне тепло

Стовпчики термометрів піднімуться до + 8°

У п'ятницю, 26 березня в столиці очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів.

Про це свідчать дані «Погода УНІАН».

Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до + 8°, а вночі - опустяться до +2°.

Практично весь день буде спостерігатися хмарна з проясненнями погода. Очікується вітер зі швидкістю до 4,4 м/с. Атмосферний тиск складе 751 мм рт. ст.

Народні прикмети 26 березня:

Галки збираються гуртом під вечір і кричать – до ясної погоди. Тетерів сидить на березі, хохлиться, – до негоди. Миші польові йдуть з заплави річки – до сильної повені, вода підніметься вище звичайного.

Тим часом, погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

«Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого числа він не був. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-я хвиля, 33-я хвиля – це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, уже не буде», – зазначив Горбань.

Народний синоптик додав, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни – очікується найбільш неврожайний рік з усіх семи років під управлінням планет.