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    Погода у Києві: 26 березня у столицю прийде весняне тепло

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    Погода у Києві: 26 березня у столицю прийде весняне тепло
    фото: з відкритих джерел

    Стовпчики термометрів піднімуться до + 8°

    У п'ятницю, 26 березня в столиці очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів.

    Про це свідчать дані «Погода УНІАН».

    Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до + 8°, а вночі - опустяться до +2°.

    Практично весь день буде спостерігатися хмарна з проясненнями погода. Очікується вітер зі швидкістю до 4,4 м/с. Атмосферний тиск складе 751 мм рт. ст.

    Народні прикмети 26 березня:

    Галки збираються гуртом під вечір і кричать – до ясної погоди. Тетерів сидить на березі, хохлиться, – до негоди. Миші польові йдуть з заплави річки – до сильної повені, вода підніметься вище звичайного.

    Тим часом, погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

    «Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого числа він не був. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-я хвиля, 33-я хвиля – це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, уже не буде», – зазначив Горбань.

    Народний синоптик додав, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни – очікується найбільш неврожайний рік з усіх семи років під управлінням планет.

    Теги: прогноз погоди Київ вітер
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