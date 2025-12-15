Оприлюднено список журналістів, на яких збирав досьє Міндіч

Нардеп отримав список від НАБУ і з його дозволу опублікував перелік

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких співвласник студії «Квартал-95» Тімур Міндіч збирав досьє. Відповідний список парламентар опублікував на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Юрчишин наголосив, що отримав список від Національного антикорупційного бюро України і з його дозволу опублікував цей перелік.

Список журналістів, за якими, за словами Юрчишина, незаконно стежили:

Марина Ансіфорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)

Юрій Бутусов (командир взводу 13-ї бригади НГУ «Хартія» та головний редактор Цензор.нет)

Станіслав Речинський (головний редактор ОРД)

Володимир Федорин (головний редактор Forbes Ukraine)

Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна)

Юрій Ніколов (співзасновник проєкту NashiGroshi)

Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики).

Крім цього, у списку були два медійники, які померли: засновник «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий та журналіст-розслідувач Олекса Шалайський.

«Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття (ст. 182 ККУ). Але є нюанс. Згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо. Достатньо буде, якщо журналісти особисто звернуться із заявами до поліції», - додав Юрчишин.

Депутат зазначив, що Комітет з питань свободи слова готовий надати підтримку згаданим особам.

Допис Ярослава Юрчишина скриншот

Нагадаємо, 13 листопада президент увів у дію санкції РНБО проти фігурантів останнього скандального розслідування НАБУ Тимура Міндіча й Олександра Цукермана. Але дотепер не до кінця зрозуміло, як саме ці обмеження діятимуть щодо вказаних фігурантів справи, і що саме РНБО планує робити з їхнім майном.

Міндіч та Цукерман отримали підозри від НАБУ та САП, однак покинули територію України незадовго до початку обшуків 10 листопада 2025 року.

За даними слідства, Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів. 22 листопада правоохоронці оголосили його та іншого фігуранта Олександра Цукермана в розшук.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),

Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,

Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

Олександр Цукерман (Шугармен),

Ігор Фурсенко (Рьошик),

Леся Устименко,

Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.