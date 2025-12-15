Головна Країна Політика
search button user button menu button

Оприлюднено список журналістів, на яких збирав досьє Міндіч

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Оприлюднено список журналістів, на яких збирав досьє Міндіч
У списку було двоє померлих медійників
колаж: glavcom.ua

Нардеп отримав список від НАБУ і з його дозволу опублікував перелік

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин оприлюднив список журналістів, на яких співвласник студії «Квартал-95» Тімур Міндіч збирав досьє. Відповідний список парламентар опублікував на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком». 

Юрчишин наголосив, що отримав список від Національного антикорупційного бюро України і з його дозволу опублікував цей перелік.

Список журналістів, за якими, за словами Юрчишина, незаконно стежили:

  • Марина Ансіфорова (COSA Intelligence Solutions, LIGA.net)
  • Юрій Бутусов (командир взводу 13-ї бригади НГУ «Хартія» та головний редактор Цензор.нет)
  • Станіслав Речинський (головний редактор ОРД)
  • Володимир Федорин (головний редактор Forbes Ukraine)
  • Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна)
  • Юрій Ніколов (співзасновник проєкту NashiGroshi)
  • Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики). 

Крім цього, у списку були два медійники, які померли: засновник «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий та журналіст-розслідувач Олекса Шалайський.

«Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття (ст. 182 ККУ). Але є нюанс. Згідно з КПК, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо. Достатньо буде, якщо журналісти особисто звернуться із заявами до поліції», - додав Юрчишин.

Депутат зазначив, що Комітет з питань свободи слова готовий надати підтримку згаданим особам.

Допис Ярослава Юрчишина
Допис Ярослава Юрчишина
скриншот

Нагадаємо, 13 листопада президент увів у дію санкції РНБО проти фігурантів останнього скандального розслідування НАБУ Тимура Міндіча й Олександра Цукермана. Але дотепер не до кінця зрозуміло, як саме ці обмеження діятимуть щодо вказаних фігурантів справи, і що саме РНБО планує робити з їхнім майном.

Міндіч та Цукерман отримали підозри від НАБУ та САП, однак покинули територію України незадовго до початку обшуків 10 листопада 2025 року.  

За даними слідства, Тимур Міндіч підозрюється у створенні та керівництві злочинної організації, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і незаконному впливі на членів Кабінету міністрів. 22 листопада правоохоронці оголосили його та іншого фігуранта Олександра Цукермана в розшук.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  • Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України. За попередніми даними, підозрювані бізнесмени можуть переховуватися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

Читайте також:

Теги: депутат Юрій Ніколов Юрій Бутусов Forbes Андрій Кулик Ярослав Юрчишин Квартал 95 журналіст Facebook Україна Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радикалізм документа дещо нівелюється чисельними згадками імені Президента Трампа
Чи стане стратегія нацбезпеки Трампа довготерміновою стратегією США?
9 грудня, 12:52
День сержанта ЗСУ відзначають щорічно 18 листопада
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18 листопада, 07:00
Дональд Трамп принизив репортерку, назвавши її «свинкою»
Трамп назвав репортерку «свинкою». У Білому домі відреагували на інцидент
21 листопада, 09:44
Серед звільнених цивільних громадян є особи з тяжкими хворобами
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
22 листопада, 13:26
Дарницький ВРЗ було збудовано у 1934-1937 роках
Легендарному ДВРЗ прийшов кінець? Член наглядової ради «Укрзалізниці» зробив прозорий натяк
20 листопада, 20:00
23 листопада Melovin заручився з військовим на майдані
«Це ганьба!» Ексміністр екології бурхливо відреагував на заручини Melovin з військовим
24 листопада, 10:46
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар?
Подарунки від Гончаренка, чайники вчителям і портфелі дітям. Турбота про освіту чи політичний піар? Партійна каса
27 листопада, 12:55
За версією НАБУ, у цій клініці Олександр Цукерман передав $500 тис. готівки дружині ексвіцепрем’єра Світлані Чернишовій
Операція «Міндічгейт». Арештовано клініку Цукермана: деталі
30 листопада, 19:20
Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту
Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту
13 грудня, 17:27

Політика

Зеленський оцінив переговори з американцями у Берліні
Зеленський оцінив переговори з американцями у Берліні
Зеленський анонсував відкриття українського офісу з експорту зброї в Берліні
Зеленський анонсував відкриття українського офісу з експорту зброї в Берліні
Оприлюднено список журналістів, на яких збирав досьє Міндіч
Оприлюднено список журналістів, на яких збирав досьє Міндіч
Кислиця спростував теорії змови навколо мирних переговорів із США
Кислиця спростував теорії змови навколо мирних переговорів із США
Президент України відвідає Нідерланди
Президент України відвідає Нідерланди
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування копійки на шаг
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування копійки на шаг

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua