Фейкова атака дронів на Валдай: для чого Кремлю цей спектакль

Що показала фейкова атака дронів на резиденцію Путіна?

Після того, як Міністерство оборони Росії на фактах показало, що Лавров – примітивний брехун, який вигадав атаку на Валдай, концепція змінилася.

Міністерство оборони Росії раптово усвідомило, що відбило напад на резиденцію Путіна! І написало про це окремий пост. Ще годину тому воно про це не підозрювало, а тепер на ніч глянувши прозріло!

Виявляється, нібито перехоплені у Брянській області БПЛА летіли прямо на Валдай. Соромлюся запитати, а сотні перехоплених у минулі місяці над Брянщиною БпЛА теж на Валдай летіли? У Смоленській? Тверській? Ні? А як зрозуміти, що ні? Чому сьогодні вирішили, що так, а раніше – що ні? Що ж це виходить?! А раптом Україна вже місяцями атакує резиденцію Путіна? Тільки ніхто про це не підозрював. А Лавров раніше просто соромився сказати...

У Кремля явно намітився дефіцит переговорних ходів. Звинуватити Україну у зриві діалогу ніяк не виходило. Захід на нове коло через ескалацію з вигаданого приводу – це класична схема. Плюс створюється штучний ґрунт для виключення з діалогу президента України. Бо як можна говорити з тим, хто нібито зазіхає на улюблений морг і сховище валіз російського вождя? Зараз напевно ще заведуть шарманку про «нелегітимність».

Загалом, у Кремлі поки вважають, що продовження війни їм вигідне, особливо – паралельно з розгойдуванням теми виборів. І дають Трампу пас для кроку вбік без втрати обличчя перед виборцями, які в масі підтримують Україну.

Це ще один наочний сигнал європейським партнерам: Москву не можна «спровокувати». Вона вигадає будь-яку нісенітницю, якщо вважатиме за доцільне відмовитися від зобов'язань і/або напасти.