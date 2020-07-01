В Україні у розпал епідемії запустили єдиний інформаційний портал для туристів



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Для туристів в Україні створили інформаційний портал

Портал містить найактуальнішу інформацію щодо правил перетину українського кордону

30 червня 2020 року в Україні розпочав роботу єдиний інформаційний портал для туристів, що подорожують Україною. Про це повідомляє visitukraine.

Веб-ресурс орієнтовано на іноземних туристів, які планують відвідати Україну, а також українців, які подорожують за кордон.

На цьому порталі розміщена найбільш актуальна інформація щодо правил перетину українського кордону; правил в’їзду українців до країн світу; переліку країн «зеленої зони» та «червоної зони»; правил адаптації карантину, обсервації / самоізоляції; правил поведінки в аеропортах; правил перебування у містах, готелях, публічних місцях, закладах харчування тощо; надання допомоги у встановленні, авторизуванні та користуванні мобільним додатком «Дій вдома»; гаряча лінія для туристів.

Також на сторінці можна придбати медичний страховий поліс українських компаній, що покриває лікування Covid-19 та обсервацію.

Також на всіх авто- і залізничних вокзалах, в аеропортах, у пунктах пропуску будуть розміщені QR-коди, які дозволять перейти автоматично на інформпортал і отримати консультацію та всю необхідну інформацію.

Портал розроблено за підтримки Державного агентства розвитку туризму, Державної прикордонної служби України, Міністерства інфраструктури, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що для українських туристів вже відкрили кордони п'ять країн, а саме - Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія.