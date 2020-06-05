В Україні упродовж п’яти місяців було скоєно 30 нападів на журналістів. У НСЖУ розповіли подробиці



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У травні на журналістів було здійснено чотири напади

У травні було здійснено чотири напади на працівників ЗМІ

У травні Нацспілка журналістів України зафіксувала чотири інциденти фізичної агресії щодо працівників ЗМІ, Три з них пов’язані зі зйомками щодо дотримання карантинних обмежень. Загалом за 5 місяців 2020 року зафіксовано 30 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа.

Такими є дані моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який Національна спілка журналістів проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, – повідомила 5 червня Національна спілка журналістів України

У спілці повідомили, що значних тілесних ушкоджень було завдано журналістові видання «Інформбюро» (Харків) Микиті Книшу. На своїй сторінці у Facebook він опублікував відео із місця події та свій коментар. На відео видно на обличчі сліди жорстокого побиття. Журналіст вирішив провести зйомку про порушення карантину – бурхливе нічне життя на парковці біля станції метро «Наукова», де любить проводити дозвілля «золота молодь». Назвався журналістом та ставив молоді запитання про порушення ними карантинних обмежень. Після зйомки сюжету журналіст викликав на місце події поліцію, аби та відреагувала на порушення. За лічені секунди після того, як поліцейські поїхали, на нього напали і жорстоко побили. Зловмисники відібрали телефон та рюкзак із ноутбуком та особистими речами. Вже за фактом нападу Книш викликав поліцію для слідчо-оперативних дій та поїхав до лікарні знімати побої.

У Запоріжжі 7 травня на ринку «Бахчисарай» на знімальні групи центральних та регіональних телеканалів накинувся агресивний чоловік. Він лаявся, намагався зірвати респіратори з журналіста та оператора національного телеканалу НТН, перешкоджав вести зйомку роботи ринку під час карантину. Оператор з національного телеканалу «112 Україна» змушений був застосувати балончик з газом, аби захистити колег. Поліцію журналісти не викликали, але передали відео нападу до пресслужби обласного поліцейського відомства.

У Львові на журналістів каналу «Перший західний» накинулися у перукарні - знову через зйомки про роботу в карантинних умовах. Працівники закладу вимагали від журналістів піти геть, шарпали за одяг і виштовхували.

Один інцидент побиття стався у травні за участю силовиків. Так, 26 травня журналістка телеканалу «Прямий» Анна Дзьоба постраждала під час штурму співробітниками Державного бюро розслідувань музею Івана Гончара. "Під час того, як представники ДБР виламали двері до музею, вони почали всіх витісняти і почалася штовханина. Мене затисли два представника ДБР в амуніції. Так, що не було чим дихати. І ліктями кілька разів вдарили мене у груди та живіт", - розповіла потерпіла. При цьому, за її словами, в руках у неї був мікрофон з логотипом каналу, а на шиї висіло посвідчення.

У НСЖУ наголошують, що високий рівень агресії до працівників ЗМІ є обурливим та робить професію журналіста небезпечною і на національному, і на регіональному рівнях.

Нагадаємо, День журналіста в Україні святкують 6 червня.