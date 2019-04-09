В Україні вперше запрацювала інтерактивна мапа автобусних маршрутів, − Омелян



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Сервіс показує автобусні маршрути, розклад руху, а також хто обслуговує маршрути, яким автопарком володіє перевізник, термін дії дозволу на перевезення

Створення інтерактивної мапи − це суттєвий крок уперед для детінізації українського ринку автобусних перевезень, - міністр

В Україні вперше сьогодні, 9 квітня, запрацювала інтерактивна мапа автобусних маршрутів. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час презентації інтерактивної мапи «Мережа автобусних маршрутів».

Омелян наголосив, що тепер будь-хто зможе чітко отримати інформацію, які компанії і за якими маршрутами працюють у кожному конкретному місті чи селі. «Люди отримують змогу спокійно спланувати свою подорож», − заявив Володимир Омелян.

Міністр зауважив, що наразі ще близько 30 – 40% перевізників працюють в тіні.

За його словами, створення інтерактивної мапи − це суттєвий крок уперед для детінізації українського ринку автобусних перевезень.

«Ми переконані, що завдяки електронним інструментам, які ми запроваджуємо, а це Електронний кабінет перевізника, онлайн реєстр всіх ліцензій, інтерактивна мапа автобусних перевезень, ми досягнемо мети − всі компанії будуть переходити в білу площину, платити чесно податки. Держава зможе чітко планувати транспортну карту України, планувати нові маршрути, розвивати нашу державу з точки зору мобільності населення. Бізнес отримає зручний інструмент для власного розвитку, прозорість і легкість комунікацій з державою», − підкреслив Володимир Омелян.

Міністр інфраструктури наголосив, що сервіс «Мережа автобусних маршрутів» надає детальну інформацію щодо міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів в Україні. «Сервіс не тільки показує автобусні маршрути та розклад руху, а й також дозволяє пасажирам отримати детальну інформацію щодо перевізників: хто обслуговує маршрути, яким автопарком володіє перевізник, термін дії дозволу на перевезення», - зазначив Омелян.