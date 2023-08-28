Україна вже готується до блекаутів: у деяких регіонах може бути шість черг відключення світла

Графіки відключення електрики вже розроблені, як і графіки обмеження для промислових споживачів

Українців попередили про повернення до відключень після старту опалювального сезону

Минула зима стала справжнім випробуванням для українців – багатьом доводилося сидіти без світла цілодобово. Попри заяву про відновлення енергетики та впевненість у майбутньому успішному проходженні опалювального сезону, блекаути все ж таки можливі. Дуже складна ситуація можлива на Полтавщині – голова ОВА Дмитро Лунін заявив, що може бути цілих шість черг відключення світла. Варто зазначити, що йдеться про можливий дефіцит, але яким він буде, стане відомо лише після старту опалювального сезону.

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Лунін наголосив, що графіки відключення електрики вже розроблені, як і графіки обмеження для промислових споживачів.

Голова Полтавської ОВА налаштований рішуче: «До роботи готові 12 модульних котелень. Робота продовжується. Ворогу не вдасться зламати нас!».

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Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омелечко зазначив, що Україна змушена купувати енергію у сусідніх країнах під час пікових навантажень. Причина цього – пошкодження енергооб'єктів окупантами, а наслідком є ​​вибір між запровадженням планових відключень або придбанням енергії за найвищою вартістю.

Експерт заявив: «За приблизними оцінками, середній прайс-кеп в Україні на 20% нижче за середню ціну в Словаччині. І на 36% середня ціна на українському ринку була 23 серпня нижчою, ніж середня в Словаччині. Вартість аварійної допомоги від 30% до 2 разів дорожче. Це означає, що рівня прайс-кепів недостатньо наразі для покриття попиту».

Нагадаємо, Україна планує пройти зиму без відключення світла, для цього є необхідні ресурси. Але такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.

Також ми повідомляли, що Велика Британія виділила $245 млн на закупівлю ядерного палива для України, зокрема й у британських виробників. Міністр енергетики країни Грант Шеппс підкреслив, ці гроші гарантуватимуть, що ядерне паливо надходитиме в Україну з набагато надійніших джерел,а не з рф.