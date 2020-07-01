Відомий дисидент звинуватив владу, у передчасному послабленні карантину



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В Україні карантин послабили передчасно, - Йосип Зісельс

«На владу тисне ринкова мафія, бо на ринках заробляють шалені гроші», – Йосип Зісельс

Відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому» сказав, що Україна потрапила в групу країн, які не пройшовши пік епідемії першої хвилі, одразу потрапили в другу хвилю.

«Сьогодні подібне відбувається в Нідерландах, Бельгії, Польщі і Швеції. Це більш складна ситуація, ніж у тих країн, які пройшли пік, опустились до певної позначки і лише потім отримали другу хвилю. А звідки прийшла друга хвиля? Вона з’явилась від передчасного послаблення карантину», – розповів Йосип Зісельс.

За його словами, Україна мала час, аби підготуватися, адже перший випадок був зафіксований аж 3 березня – на півтора місяця пізніше, ніж офіційний початок епідемії у світі. Хоча насправді, за деякими даними, епідемія розпочалася ще в жовтні і саме тоді був перший летальний випадок. Але китайці доповіли про це лише в січні. Вони приховували ці дані, що й привело до тяжких наслідків.

Йосип Зісельз зауважив, що Україні дістався слабший вірус, який вже пройшов мутацію в Європі. «Його до нас завезли, швидше за все, наші заробітчани. Їх повернулось близько 800 тисяч і якась частина з них була інфікована. Але їх не перевіряли, навіть температуру не всім міряли», – сказав громадський діяч.

На думку Зісельса, в Україні послаблення карантину відбувалося через популізм української влади. «Влада не має своєї стратегії і тактики. Вона перейняла у Західних країн карантин, але обрала заходи, неадекватні рівню тяжкості ситуації. Ми запровадили жорсткий карантин, але нездатні були контролювати його дотримання. Люди все одно ходили без масок, не зважали на фізичну дистанцію. Наша влада не змогла проконтролювати дотримання всіх параметрів цього карантину. А коли почали виходити з нього, то діяли, як популісти», – пояснив дисидент.

При цьому Йосип Зісельз зазначив, що на владу тисне ринкова мафія, бо на ринках заробляють шалені гроші, і влада піддалася. Піддалася також, щоб сподобатися людям.

Йосип Зісельс вважає, що ВВП України зменшиться більше, ніж на 5%. «В Україні падіння економіки почалося ще восени через непрофесійний уряд. Задовго до пандемії. Професіоналізм влади після виборів опустився дуже низько. Але уряд завжди стоїть перед вибором. З одного боку – життя і здоров’я людей, з іншого боку – економіка. Тому треба обирати оптимальний шлях. Ми виходили з карантину швидше, ніж потрібно. Жодна країна Європи не починала послаблювати карантин до переходу через пік захворюваності. Там це робили дуже обережно і лише після того, як кількість хворих суттєво знижувалась. І навіть не дивлячись на це, половина європейських країн отримала зараз другу хвилю. Бо одна справа – вимоги уряду, інша справа – поведінка людей. Почалося літо, відкрились кав’ярні, люди скоротили фізичну дистанцію», – пояснив Йосип Зісельс.

Нагадаємо, 19 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася чергова хвиля пандемії коронавірусу.

В Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.

Коронавірус в Україні

Всього 44998

Хворіють 24277

Одужали 19548

Померли 1173

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У Києві станом на ранок 1 липня підтверджено 5138 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 101 особу (вчора 57). У Київській області зафіксовано 2610 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 25 осіб. За попередню добу збільшення складало 39 осіб.

Найбільше хворих зареєстровано за добу у Львівській області – 143, Закарпатській – 72, Рівненській – 72.