В Україні забагато пільгових категорій. Пост волонтерки спричинив скандал

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
В Україні забагато пільгових категорій. Пост волонтерки спричинив скандал
Тема пільг знову стала резонансною після посту Говери про соціальні преференції
фото: glavcom.ua

Волонтерка заявила, що система пільг в Україні стала некерованою й потребує перегляду

В Україні кількість пільгових категорій стала надмірною та фактично зводить нанівець сам принцип пріоритетного обслуговування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис волонтерки Оксани Говери у Facebook.

«Я думаю, що прийшов час переглядати договори публічної оферти. Ми дотягуємо до тієї критичної точки, коли більшість людей матиме право на позачергове або пільгове обслуговування. Я навіть близько не уявляю, що з цим робити, але точно потрібні нові соціальні механізми або інструменти взаємодії», – зазначила волонтерка.

За словами Говери, перелік категорій громадян, які мають пільги, сьогодні охоплює майже всі ключові групи, постраждалі від війни чи інших надзвичайних обставин. Серед них – особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих, чорнобильці, учасники Революції Гідності, багатодітні родини, особи з інвалідністю, пенсіонери, діти-сироти, а також внутрішньо переміщені особи в окремих видах послуг. «В Україні формується структурний зсув, коли частка населення, що має право на позачергове чи пільгове обслуговування, перестає бути «меншість – вразлива група» й наближається до «половини населення – нова соціальна норма», – додала авторка посту.

Як зауважує волонтерка, це природний наслідок тривалої війни у зростанні кількості ветеранів, кількості поранених, осіб з інвалідністю. Сюди ж додається потужна хвиля втрат, відповідно, збільшення кількості членів сімей загиблих. «У класичній моделі соціальної політики пільги розраховані на 1–2% населення, максимум на 5–7%. Коли ж пільговиками стає 20–30% і більше, сама логіка «пріоритетності» перестає працювати», – додала Оксана.

«Публічні оферти медичних закладів, транспорту, банків, державних сервісів та бізнесу можуть виявитися неадаптованими. Вони розраховані на іншу пропорцію населення. Все це створить напругу між групами (ветерани vs цивільні, зрештою: ветеран проти багатодітної мами), породить непередбачувані витрати для сервісів, які не можуть виконати обіцянки, погіршить якість послуг для всіх, включно з тими, кому вони справді потрібні негайно», – додає вона. 

За її словами, країна входить у фазу, де система пільг радянського зразка стає дисфункціональною. Україна опинились в точці, коли пільговик перестає бути винятком і стає ядром суспільства. Тому проблему треба вирішувати заздалегідь і в законодавчому полі.

Більшість учасників погоджуються, що скасування пільг неможливе і призведе до напруги. Одні наголошують на потребі справедливого розподілу, щоб відокремити тих, хто реально віддав здоров’я та життя за країну, від тих, хто не має таких заслуг.

Інші пропонують нові соціальні механізми або договір, який враховував би внесок ветеранів у суспільство, наприклад, через політичні або соціальні права.

Коментарі під постом волонтерки
Нагадаємо, що 11 серпня Кабмін погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні.

