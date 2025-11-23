Швидкий мир неможливий: канцлер Німеччини скептично оцінив план Трампа

Фрідріх Мерц сумнівається, що угоду про припинення війни в Україні вдасться досягти до четверга

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості досягнення угоди про припинення війни в Україні до встановленого Дональдом Трампом терміну – четверга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За словами Мерца, наразі важко уявити, що президент США отримає бажаний результат протягом кількох днів.

«Я не назву себе песимістом, але поки що не бачу підстав для впевненості, що домовленості будуть досягнуті найближчим часом», – зазначив він на саміті G20 в Йоганнесбурзі.

Канцлер також підкреслив необхідність визначити конкретні гарантії безпеки, які могли б зробити угоду з Росією реальною та надійною. Він висловив сумнів щодо положень плану з 28 пунктів, зокрема ідеї повернення Росії до «Великої вісімки».

Нагадаємо, що за попереднім проектом угоди Росія мала б поступово повернутися у світову економіку після кількох років санкцій. Однак європейські союзники висловили занепокоєння щодо можливих змін кордонів України та обмежень чисельності її армії.

Напередодні Трамп оголосив, що четвергова дата не є остаточною і що проект плану ще може бути змінений перед його представленням Києву.

Раніше у Reuters повідомили, що Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі у Вашингтоні.