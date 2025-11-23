Головна Країна Політика
search button user button menu button

Швидкий мир неможливий: канцлер Німеччини скептично оцінив план Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Швидкий мир неможливий: канцлер Німеччини скептично оцінив план Трампа
За словами Мерца, наразі важко уявити, що президент США отримає бажаний результат протягом кількох днів
фото з відкритих джерел

Фрідріх Мерц сумнівається, що угоду про припинення війни в Україні вдасться досягти до четверга

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скепсис щодо можливості досягнення угоди про припинення війни в Україні до встановленого Дональдом Трампом терміну – четверга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

За словами Мерца, наразі важко уявити, що президент США отримає бажаний результат протягом кількох днів.

«Я не назву себе песимістом, але поки що не бачу підстав для впевненості, що домовленості будуть досягнуті найближчим часом», – зазначив він на саміті G20 в Йоганнесбурзі.

Канцлер також підкреслив необхідність визначити конкретні гарантії безпеки, які могли б зробити угоду з Росією реальною та надійною. Він висловив сумнів щодо положень плану з 28 пунктів, зокрема ідеї повернення Росії до «Великої вісімки».

Нагадаємо, що за попереднім проектом угоди Росія мала б поступово повернутися у світову економіку після кількох років санкцій. Однак європейські союзники висловили занепокоєння щодо можливих змін кордонів України та обмежень чисельності її армії.

Напередодні Трамп оголосив, що четвергова дата не є остаточною і що проект плану ще може бути змінений перед його представленням Києву.

Раніше у Reuters повідомили, що Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі у Вашингтоні.

Читайте також:

Теги: росія Фрідріх Мерц США переговори Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міненерго роз’яснило ситуацію з експортом
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
21 листопада, 14:40
Реалістичне бачення сили диктатора позбавило б його найбільшого важеля впливу – сприйняття непереможності
Путін програє, але тисне на Україну: чого чекає Захід?
17 листопада, 13:00
Тимчасовий захист українців у Португалії продовжено до березня 2026 року
Росіяни поширили новий фейк про «масову депортацію» українців із Португалії. Що треба знати
14 листопада, 10:35
Під санкції США потрапило 32 фізичних та юридичних осіб із різних країн, зокрема дві українські компанії
США наклали санкції на українські компанії за допомогу Ірану
13 листопада, 09:01
Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України
Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)
7 листопада, 15:46
Збірна Росії здобула перемогу на чемпіонаті світу 2009 року, який проходив у Швейцарії, вигравши тоді всі матчі
Функціонер з РФ продав золото чемпіонату світу з хокею, щоб допомогти родині ліквідованого сина окупанта
7 листопада, 10:57
Прийнята постанова підтверджує готовність України до поглиблення економічної співпраці зі США
Уряд затвердив створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови
6 листопада, 18:14
Харичев назвав громадянську війну одним із п'яти основних викликів, що стоять перед Росією
Головний соціолог Кремля заявив про загрозу громадянської війни в Росії
5 листопада, 13:41
Голова «Аерофлоту» відкрито визнав: перекласти всі витрати на авіаперевізників неможливо, а альтернативних джерел доходу немає
Російська авіація не витримує санкційного тиску – розвідка
27 жовтня, 13:14

Політика

У партії Порошенка визнали: депутат Гончаренко пустився берега
У партії Порошенка визнали: депутат Гончаренко пустився берега
Швидкий мир неможливий: канцлер Німеччини скептично оцінив план Трампа
Швидкий мир неможливий: канцлер Німеччини скептично оцінив план Трампа
Ізраїль призначив нового посла в Україні
Ізраїль призначив нового посла в Україні
Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі – Reuters
Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі – Reuters
Зеленський розповів про перебіг переговорів у Швейцарії
Зеленський розповів про перебіг переговорів у Швейцарії
Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»
Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua