Чому Польща говорить про Волинь з Україною і не говорить про Катинь з Росією? Пояснення польського історика

Лукаш Адамський роз’яснив, чому поляки не чіпають росіян питанням історичної відповідальності

Польський історик Лукаш Адамський пояснив, чому Польща активно обговорює Волинську трагедію з Україною, але уникає питання Катинського розстрілу з Росією. Причина – близькі стосунки народів та неможливість вести конструктивний діалог із сучасною Росією через пропаганду та приховування історичних фактів. Про це Адамський розповів в інтерв’ю «Главкому».

«У випадку українців йдеться про близький нам народ, якому ми хочемо допомогти. Навіть польські націоналісти зазвичай симпатизують українській боротьбі з Росією, та ж таки «Конфедерація», приміром (коаліція націоналістів та правих лібералів, один з її лідерів, Славомір Менцен брав участь у цьогорічних президентських виборах у Польщі та посів третє місце у першому турі – «Главком»). Її, до речі, не треба демонізувати та представляти як якусь російську агентуру, як про це часто кажуть в Україні», – додав історик.

«Ми маємо певні очікування від України як демократичної держави, яка бореться за справедливу справу, за свою незалежність і майбутнє. Ми сподіваємося, що прийде час, коли українці перестануть вірити в антипольські міфи, нав’язані у більшості випадків Росією», – розповів Адамський.



Історик підкреслює, що з Росією діалог неможливий через спадщину радянських злочинів та сучасну пропаганду. «Як можна очікувати від Росії діалог про «польську операцію» НКВС (каральна акція 1937-1938 років, зосереджена по пошуках польських «шпигунів», – «Главком» ), під час якої загинуло щонайменше 112 тис. людей, не тільки поляків, але й українців, якщо спадкоємці тодішніх катів з НКВС нині мають владу в Росії», – додав Адамський.

«Не можна сподіватися на роз’яснення всіх обставин Катині (масовий розстріл НКВС польських полонених навесні 1940 року, жертвами якого стали 22 тис. людей – «Главком»), якщо Росія раз у раз коїть воєнні злочини, але тепер щодо українців, а її пропаганда прославляє Сталіна та НКВС. Хто вбиває українських військовополонених? Росія. Хто віддає їх тортурам і навіть кастрації (а такі жахливі випадки теж були)? Росія. Хто заарештовує 19-річних підлітків на окупованих територіях та саджає їх за ґрати на 14 років? Росія… То як ми можемо очікувати, що Росія сформує адекватне ставлення до злочинів радянського періоду? Путін сам є злочинцем та морально огидною істотою. До речі, зараз у Москві триває експозиція, яка заперечує катинський злочин», – розповів історик.

Контакти тривали до 2014 року, а потім перервалися. Російські історики, які залишилися в своїй країні, в найкращому разі почали уникати з нами контактів.

«А в гіршому – вони стали писати нісенітниці. Розповім одну промовисту історію: наприкінці існування СРСР, коли вже треба було визнати совєтську відповідальність за катинський злочин, у Ґорбачова виникла ідея знайти «анти-Катинь», тобто якусь подію, через котру Польща повинна відчувати провину перед Росією», – зазначив історик.

«І от у Росії розпочали розкручувати погляд, що Катинь, може, й була злочином, але й реакцією на вбивства червоноармійців 1920-1921 років у польських таборах. Це повна нісенітниця, бо правда полягає в тому, що обидві сторони – і польська, і совєтська – тримали своїх полонених у бараках, де умови були, звісно, поганими. Також у цей час лютувала «іспанка», частим був тиф, тож кільканадцять тисяч полонених дійсно померли, але не тому, що їх хтось хотів замордувати», – додав Адамський.

У 2004-му в Польщі і Росії були видані результати спільного дослідження:

«Яке мало цю проблему розв’язати – співавтором дослідження став Ґєннадій Матвєєв, який написав про 18-19 тис. радянських військовополонених, померлих від хвороб у польських таборах. Натомість коли Путін почав вказувати значно більшу цифру, так аби перевищити кількість жертв Катинського злочину, то й Матвєєв збільшив свої підрахунки додатково на 10 тисяч», – зазначив історик.

Опонувати російським фальсифікаторам практично нікому:

«Наталія Лебедєва, одна з небагатьох, у кого вистачало сміливості говорити правду про злочин у Катині, нещодавно померла. Інші, нечисленні російські фахівці від Польщі чи польсько-російських відносин, сидять тихо, як миша під віником. Тож діалог перервався, і поновлювати його зараз немає потреби. Принаймні, доти, доки Росія не стане демократичною країною і не відкриє архіви», – додав Адамський.

Щодо українсько-польського наукового співробітництва: «Наскільки я знаю, пан Алфьоров (новий керівник УІНП, призначений влітку цього року – «Главком») налаштований на продовження діалогу. Але інститути національної пам’яті – це структури, пов’язані з системою державного управління, тож важливо було б, аби такий діалог відбувався не тільки між цими інститутами. І щоб до нього залучалися також інші установи, академічні середовища, а також історичні активісти, популярні блогери тощо, менш залежні від обох урядів», – зазначив історик.

«Діалог між інститутами відбувався на початку головування в українському Інституті Володимира В’ятровича, але потім стосунки зіпсувалися. Це було у 2017-2018 роках, коли до польського законодавства внесли доповнення щодо заборони заперечення злочинів українських націоналістів. Тоді ж пан В’ятрович заявив, що українські історики не можуть почувати себе в Польщі у безпеці і запропонував, аби їх зустрічі відбувалися тільки на території України. Тож тут велике питання щодо того, хто насправді зірвав цей діалог», – підсумував Адамський.

У серпні 1920 року біля Замостя українські й польські війська спільно зупинили наступ Червоної армії. Ця спільна перемога стала важливим уроком історії для обох народів і щороку відзначається у Польщі як державне свято. Польський історик зазначив, що про такі події слід говорити більше, адже вони демонструють співпрацю українців і поляків у боротьбі за незалежність та безпеку.

Щороку 15 серпня у Польщі згадують кульмінацію цієї війни – Варшавську битву та перемогу над Червоною армією, яка мала значення не лише для Польщі, а й для новоствореної Української Народної Республіки.

«Війна 1920 року є відомою більшості поляків. Щороку 15 серпня ми згадуємо про кульмінацію цієї війни – Варшавську битву і про перемогу над Червоною Армією, цей день – то одне з наших державних свят (мова про війну, яку більшовицька Росія вела проти УНР і проти новоствореної Польської республіки – «Главком»)», – наголосив історик.

