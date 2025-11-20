Головна Гроші Економіка
Уряд збільшив фінансування енергомодернізації житла

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
Уряд додатково виділив 240 млн грн на енергомодернізацію житла
Додаткові 240 млн грн дозволять профінансувати понад 300 проєктів з утеплення та відновлення будинків по всій Україні

Кабінет Міністрів України збільшив фінансування «Фонду енергоефективності» на 240 млн грн. Кошти дозволять продовжити програми утеплення та відновлення житла, залучити міжнародні донорські внески та підтримати енергетичну незалежність українських громад у 2025 році. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Фонд працює за моделлю співфінансування 20/80: 20% – власні кошти Фонду, 80% – міжнародні партнери. Це дозволить залучити ще 20 млн євро донорських коштів.

У 2025 році планується профінансувати 328 проєктів по всій країні:

  • 144 проєкти «Енергодім» – 124,8 млн грн,
  • 112 проєктів «ВідновиДІМ» – 49,05 млн грн,
  • 72 проєкти «ГрінДІМ» – 66,09 млн грн.

Програми передбачають утеплення будинків, встановлення приладів обліку, відновлення пошкодженого житла та впровадження сучасних енергетичних технологій. Фонд підтримує енергоефективність, скорочення викидів CO₂ і виконання Україною міжнародних зобов’язань у рамках ЄС та Паризької угоди.

За словами Віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби, інвестування у Фонд означає підтримку громад, енергетичну стійкість та нижчі рахунки для українських сімей:

«Підтримка Фонду енергоефективності – це підтримка українських громад і людей, які живуть у багатоквартирних будинках. Сьогодні ми інвестуємо не просто в утеплення чи відновлення будівель – ми інвестуємо у стійкість житлового сектору, енергетичну незалежність та нижчі рахунки для українських сімей. Сьогоднішнє рішення дозволить продовжити роботу ключових програм та залучати надалі кошти міжнародних партнерів».

Сьогодні Фонд реалізує три ключові програми:

  • «Енергодім» – до 70% компенсації вартості енергомодернізації,
  • «ВідновиДІМ» – до 100% фінансування відновлення пошкоджених війною будинків,
  • «ГрінДІМ» – підтримка встановлення сонячних станцій і теплових насосів.

У міністерстві підкреслили, що востаннє державні внески до капіталу Фонду здійснювались у 2021 році.

