Кабмін погодив законопроєкт про пільги для постраждалих учасників Революції гідності

Уряд пропонує пільги учасникам Революції Гідності

Кабмін погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Що пропонує документ?

Медична допомога:

безоплатне зубопротезування (крім дорогих металів);

безоплатні протези та протезно-ортопедичні вироби;

реабілітація, необхідні медпослуги;

безоплатні ліки та медвироби за держпрограмами.

Освіта та робота:

професійна адаптація;

цільова підтримка на навчання у ПТУ, коледжах, університетах.

Соціальний захист:

100% знижка на комунальні послуги та паливо – для постраждалих з інвалідністю;

75% – для інших постраждалих;

50% – для непрацездатних членів сімей загиблих.

Транспорт:

безоплатний проїзд міським, приміським транспортом;

знижки або безоплатні міжміські поїздки (залежно від статусу).

Фінансова підтримка:

підвищення пенсій або довічна допомога (25-50% прожиткового мінімуму);

щорічна разова виплата до Дня Незалежності.

Нардеп зауважив, що далі законопроєкт має бути розглянутий і ухвалений парламентом.

Нагадаємо, 21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

Як повідомлялося, за матеріалами розслідувань ДБР, суди винесли 11 обвинувальних вироків щодо 14 осіб, причетних до злочинів під час Революції Гідності. Водночас розглядається ще майже 150 справ. Серед фігурантів, чиї справи вже передані до суду, – колишнє керівництво держави та правоохоронних органів.