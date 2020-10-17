В Україні зафіксована найменша в Європі тривалість здорового життя (дослідження) графіка



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У 2019 році найнижчий показник тривалості безпроблемного здорового життя в Європі зафіксований в Україні

В Україні люди хоч живуть довше майже на рік за росіян, але термін безпроблемного життя коротший

Найнижчий показник тривалості безпроблемного здорового життя на території Європи в 2019 році зафіксований в Україні.

Про це свідчать результати дослідження «Глобальний тягар хвороб», яке опубліковане в журналі The Lancet.

Вчені розраховували показник Disability-adjusted life year (роки життя, скориговані по непрацездатності, DALY). Він оцінює роки життя людини, які можуть бути втрачені через інвалідність або проблем зі здоров'ям.

В Україні DALY склав 61,7 року, слідом за нами йде Росія – 63,7 р.

Графіка клікабельна

За результатами дослідження також випливає, що в Україні люди хоч живуть довше на майже на рік за росіян, але термін безпроблемного життя коротший.

До слова, фахівці розповіли, скільки в Україні жебраків і в кого вище ризики стати бідним.