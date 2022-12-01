Які сюрпризи чекають на власників авто у грудні

Діджиталізація послуг передбачає, що самостійно в кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія

Кабмін ухвалив зміни до двох постанов, якими регулюється отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів

З 14 грудня українські водії зможуть реєструвати свої машини або оформляти водійські права без використання пластикових бланків. З’явиться можливість користуватися Е-посвідченнями водія та Е-свідоцтвами на авто. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Так, Кабмін ухвалив зміни до двох постанов, якими регулюється отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Наприкінці року автовласникам більше не треба буде в обов’язковому порядку отримувати пластикові бланки відповідних документів.

Натомість, буде вибір між отриманням послуг виключно онлайн із оформленням тільки Е-варіанту документів, що дають право керувати машиною, або з оформленням пластикових бланків цих документів у сервісному центрі МВС України.

«Кабінет Міністрів України прийняв зміни до двох постанов, які регулюють отримання посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Відповідно до змін, у найближчій перспективі більше не буде обов’язковим отримувати пластикові бланки документів про право керування транспортними засобами та про реєстрацію транспортних засобів», – ідеться в повідомленні.

Таким чином, громадяни зможуть вибрати одну з послуг: оформлення лише електронного варіанту документів, які дають право керувати транспортними засобами, або оформлення традиційних пластикових бланків посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, наприклад, у сервісному центрі МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Богдана Драп’ятого, Кабмін прийняв фінальний підзаконний акт (всього три постанови й один закон), спрямований на правове врегулювання процедури отримання електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Згідно з ухваленим актом, електронні варіанти документів, тобто Е-посвідчення водія та Е-свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, можуть стати єдиними документами, що дають право громадянину керувати транспортними засобами.

Так, якщо раніше під час реєстрації автомобіля або отриманні посвідчення водія обов’язковим було оформлення бланків цих документів, то від середини грудня від бланків можливо буде зовсім відмовитися.

«Посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в Електронному кабінеті водія чи в застосунку «Дія» не просто стає рівнозначним до фізичних документів, а може повністю їх замінювати», – уточнив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Діджиталізація послуг передбачає, що самостійно в кілька кліків можна буде оформляти обмін посвідчення водія, проводити реєстраційні дії з транспортними засобами в тих випадках, де огляд фахівців експертної служби МВС не є обов’язковим. Громадяни зможуть зекономити не сплачуючи за бланкову продукцію.

Зазначається, що всі згадані зміни щодо е-посвідчення водія та е-свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів набудуть чинності 14 грудня цього року.

Нагадаємо, уряд схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо імплементації законодавства», яким пропонується суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що через перебої з електрикою не працює Національна автоматизована інформаційна система. Відтак надання послуг у сервісних центрах МВС призупинено. Мова про видачу посвідчень водія та реєстрацію авто.