В Україні з’явилось нове телевізійне об'єднання

Телеканали вирішили об'єднатись з метою встановлення «прозорих та справедливих правил»

В четвер, 18 січня, вісім українських телевізійних каналів створили Українську телевізійну асоціацію. До неї увійшли телеканал «112 Україна», «Прямий», «Сонце», NewsOne, XSport, «Еспресо», EU:Music та ATR. [READ_MORE] Найближчим часом планує приєднатися «UA: Перший» та інші



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Телеканали вирішили об'єднатись з метою встановлення «прозорих та справедливих правил»

В четвер, 18 січня, вісім українських телевізійних каналів створили Українську телевізійну асоціацію. До неї увійшли телеканал «112 Україна», «Прямий», «Сонце», NewsOne, XSport, «Еспресо», EU:Music та ATR.

Найближчим часом планує приєднатися «UA: Перший» та інші телеканали, яким для входження до асоціації потрібно більше часу. Для українського телеринку створення такої асоціації - подія, адже вперше канали, які не входять до жодної з телевізійних груп, об'єднались з метою сприяння встановленню прозорих та справедливих правил.

Головою правління асоціації учасники обрали Миколу Типусяка (телеканал «Еспресо») до правління також було обрано Вікторію Борщенко («UA: Перший» ) та Олега Шосталя (канал «112 Україна»).

Ключовими напрямками роботи Української телевізійної асоціації є телевізійні вимірювання, продажі реклами та ринок дистрибуції.

«Ми вважаємо, що прозорі та зрозумілі правила на телевізійному ринку сприятимуть підвищенню довіри між учасниками та розвиток ринку. Ми будемо запрошувати до співпраці колег з інших телеканалів, провайдерів, експертів, представників влади для обговорення та пошуку рішень, які дадуть змогу розвиватись та конкурувати всім гравцям телеринку», - заявили в асоціації.