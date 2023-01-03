Як українці оцінили новорічне привітання президента (опитування)
Промові Володимира Зеленського 77,5% українців поставили найвищу оцінку
Переважна більшість українців поставила новорічному виступу президента Володимира Зеленського найвищу оцінку - 5 балів. Компанія «Active Group» опублікувала результати опитування, яке було проведено 1 січня цього року.
Так, на запитання «Чи слухали ви привітання Президента?» 88,6% респондентів відповіли, що слухали або збираються послухати: 73,7% респондентів сказали, що слухали, 6,1% – слухали, але не уважно, 8,8% планують послухати промову згодом.
Ще 4,6% не слухали промову, але прочитали текст. 6,8% виступ Президента не слухали і не планують.
Щодо оцінки виступу президента за п’ятибальною шкалою, то промові Володимира Зеленського 77,5% українців поставили найвищу оцінку. Ще 14,2% оцінили промову на «добре». 3,8% опитаних поставили 3 бали, 1,1% – 2 бали, 1,9% – 1 бал.
Отже, в середньому виступ Президента українці оцінили на 4,67 бали. Найвищий середній бал (4,81) респонденти поставили емоційності промови. На 4,72 бали респонденти оцінили здатність надихати, на 4,65 бали – цікавість, на 4,47 бали – інформативність і на 3,81 – «святковість» виступу Володимира Зеленського.
У компанії зауважили, що в опитуванні взяло участь 600 громадян України від 18 років і більше.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм зверненням у новорічну ніч розчулив українців. Багатьом слова глави держави припали до серця та викликали цілий спектр емоцій.
Окрім того, світові лідери згадали про Україну під час привітань із Новим 2023 роком. Європейські союзники прогнозують нашій державі перемогу у війні та обіцяють й надалі допомагати.
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