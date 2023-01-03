Як українці оцінили новорічне привітання президента (опитування)

Промові Володимира Зеленського 77,5% українців поставили найвищу оцінку

Переважна більшість українців поставила новорічному виступу президента Володимира Зеленського найвищу оцінку - 5 балів. Компанія «Active Group» опублікувала результати опитування, яке було проведено 1 січня цього року.

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Так, на запитання «Чи слухали ви привітання Президента?» 88,6% респондентів відповіли, що слухали або збираються послухати: 73,7% респондентів сказали, що слухали, 6,1% – слухали, але не уважно, 8,8% планують послухати промову згодом.

Ще 4,6% не слухали промову, але прочитали текст. 6,8% виступ Президента не слухали і не планують.

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Щодо оцінки виступу президента за п’ятибальною шкалою, то промові Володимира Зеленського 77,5% українців поставили найвищу оцінку. Ще 14,2% оцінили промову на «добре». 3,8% опитаних поставили 3 бали, 1,1% – 2 бали, 1,9% – 1 бал.

Отже, в середньому виступ Президента українці оцінили на 4,67 бали. Найвищий середній бал (4,81) респонденти поставили емоційності промови. На 4,72 бали респонденти оцінили здатність надихати, на 4,65 бали – цікавість, на 4,47 бали – інформативність і на 3,81 – «святковість» виступу Володимира Зеленського.

У компанії зауважили, що в опитуванні взяло участь 600 громадян України від 18 років і більше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм зверненням у новорічну ніч розчулив українців. Багатьом слова глави держави припали до серця та викликали цілий спектр емоцій.

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Окрім того, світові лідери згадали про Україну під час привітань із Новим 2023 роком. Європейські союзники прогнозують нашій державі перемогу у війні та обіцяють й надалі допомагати.

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