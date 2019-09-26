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    Суспільство

    В Україну прибули вже майже 7,5 тисяч хасидів – ДПСУ

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    Від початку прибуття хасидів &ndash; з 6 вересня, співробітники Держприкордонслужби через кордон не пропустили чотрьох громадян Ізраїлю через відсутність необхідних документів - В Україну прибули вже майже 7,5 тисяч хасидів – ДПСУ
    Від початку прибуття хасидів – з 6 вересня, співробітники Держприкордонслужби через кордон не пропустили чотрьох громадян Ізраїлю через відсутність необхідних документів

    Прибуття найбільших груп хасидів очікуються сьогодні, 26 вересня, та у неділю – 29 вересня

    В Україну продовжують масово прибувати паломники-хасиди для святкування юдейського Нового року, 

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Зазначається, що наразі вже приїхали майже 7,5 тис. прочан.

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    «На цей час прикордонники в авіаційних пунктах пропуску Києва, Одеси, Вінниці, на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією встановленим порядком оформили 7 236 паломників», - йдеться у повідомленні.

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    У Держприкордонслужбі поінформували, що прибуття найбільших груп хасидів очікуються сьогодні, 26 вересня, та неділю – 29 вересня.

    Водночас зазначимо, що від початку прибуття хасидів – з 6 вересня, співробітники Держприкордонслужби через кордон не пропустили 4-х громадян Ізраїлю через відсутність необхідних документів та заборону в’їзду в Україну ще під час попереднього візиту.

    Як повідомлялось, цьогоріч святкування юдейського Нового року Рош-га-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня, очікується приїзд близько 40 тисяч паломників із різних країн світу.

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