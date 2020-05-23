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    У світі

    В Єрусалимі відкриють Храм Гробу Господнього

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    В Єрусалимі після карантину відкриють Храм Гробу Господнього - В Єрусалимі відкриють Храм Гробу Господнього
    В Єрусалимі після карантину відкриють Храм Гробу Господнього

    У храмі одночасно зможуть перебувати не більше 50 людей

    Храм Гробу Господнього в Єрусалимі (Ізраїль) у неділю відкриється для відвідувачів після вимушеної двомісячної перерви через спалах коронавірусу Covid-19.

    Про це повідомляє видання Times of Israel.

    «Починаючи з неділі, 24 травня, це святе місце знову буде доступним для віруючих — для відвідувань і молитов», — йдеться в офіційній заяві.

    У храмі одночасно зможуть перебувати не більше 50 людей.

    В рамках противірусних заходів відвідувачам потрібно буде носити захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції один від одного в два метри. Людей із симптомами респіраторного захворювання в храм не допустять.

    Крім того, рекомендовано не цілувати святині і не торкатися до них.

    Храм Гробу Господнього закрили для віруючих у березні в рамках жорстких заходів із боротьби з коронавірусом, запроваджених владою Ізраїлю.

    У зв’язку з цим церемонія сходження Благодатного вогню на Великдень пройшла без паломників і за участю невеликої кількості священнослужителів.

    Нагадаємо, що в Ізраїлі послабили карантин. Уряд має намір відновити навчання для учнів 1-3 класів та учнів 11-12 класів. Школярі навчатимуться в групах до 17 осіб. У молодших класів будуть заняття по п’ять днів на тиждень і по п’ять годин. Однак батькам дозволяється не відправляти дітей до шкіл.

    Ізраїль карантин коронавірус
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