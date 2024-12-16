Нідерланди допускають відправку миротворців ЄС в Україну без одноголосного рішення

Міністр оборони Нідерландів: «З огляду на поспіх можна вирішити не чекати одностайності»

У Нідерландах допускають варіант, що миротворчу місію ЄС можна відправити в Україну без одноголосного рішення всіх країн блоку.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю газеті Trouw, цитує Noordhollands Dagblad.

За словами міністра, Європейському Союзу з 27 країнами-членами важко погодити рішення щодо можливих миротворчих сил.

«З огляду на поспіх можна вирішити не чекати одностайності», – сказав він, припустивши варіант погодження групою країн. «Україна велика, а лінія припинення вогню, якщо воно настане, довга. Якщо ви хочете зробити це надійним способом, вам потрібно не лише багато країн, а й великі країни», – сказав він.

Втім, Брекельманс не став прогнозувати можливу участь його країни. Він заявив, що й далі «повністю підтримує» рішення, що Нідерланди не вступатимуть у бойові дії в Україні. А проте зазначив, що участь у миротворчій місії – це дещо інше, бо «йдеться про збереження миру».

Нагадаємо, європейські країни можуть обговорити питання щодо відправки європейських миротворців в Україну. Раніше повідомлялося, що Україна готова, аби на її території розмістили контингент із західних військовослужбовців.

Так, Польща може відправити в Україну миротворців тільки під егідою НАТО. Про це заявив спікер Сейма Шимон Головня, повідомляє Rzeczpospolita.

«На мій погляд, Польща має в першу чергу захищати свої інтереси в цьому плані. І ми повинні запитувати, звичайно, ми завжди запитуємо, що добре для України, але спочатку ми завжди повинні запитувати, що добре для Польщі. З польського погляду, і ми про це неодноразово говорили, наша участь у різних видах військових дій в Україні може відбуватися лише під егідою НАТО та в структурах НАТО», – каже він. За спікера Сейму, якщо розглядати будь-яку участь Польщі на цьому етапі «немає іншої формули, крім НАТО, щоб це відбулося».

Водночас вже відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.