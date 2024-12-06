Росія захопила ще чотири населені пункти на Донеччині – DeepState

Окупанти також просунулись в Кураховому, Романівці та біля Успенівки

Російські загарбники мають успіхи в Донецькій області, вони окупували ще чотири населені пункти. Про це свідчать дані порталу DeepState.

«Росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку Донецької області. Ці населені пункти розташовані на Покровському та Курахівському напрямках», – йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти також просунулись в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.

Нагадаємо, триває 1017-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України два удари чотирма ракетами, використав для ураження 599 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3,2 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.