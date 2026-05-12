Андрію Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: САП озвучила вимогу

Єгор Голівець
ВАКС призначив слухання у справі ексглави Офісу президента Андрія Єрмака
фото: Bloomberg

Суд розглядатиме клопотання про запобіжний захід у справі про легалізацію 460 млн грн

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 12 травня, розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ВАКС.

Засідання призначене на 16:00. У суді зазначили, що ексочільника ОП підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час брифінгу повідомив, що прокуратура САП проситиме для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

«У Вищому антикорупційному суді призначено розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу Президента України», – йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

До слова, адвокат колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що підозра його клієнту у справі про легалізацію 460 млн грн під час елітного будівництва під Києвом є необґрунтованою. 

За даними слідства, кошти могли бути пов’язані з корупційними схемами навколо «Енергоатому» та використовувалися для зведення елітного котеджного містечка у селі Козин Київської області.

Сам Єрмак заявив, що готовий давати розгорнуті коментарі лише після завершення слідства. Також він заперечив причетність до кооперативу «Династія» та відкинув інформацію про нібито використання позивного «Хірург».

Як повідомляв «Главком», у листопаді 2025 року Андрія Єрмака звільнили з посади керівника Офісу президента на тлі так званого «Міндічгейту».

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
 

Андрію Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: САП озвучила вимогу
