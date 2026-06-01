Суд продовжив запобіжний захід для Труханова до серпня

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Геннадій Труханов фігурує одразу у кількох резонансних кримінальних провадженнях

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення продовжити строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова. Обмеження діятимуть до 1 серпня 2026 року включно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Повідомляється, що у разі порушення встановлених судом правил до обвинуваченого можуть застосувати більш жорсткий запобіжний захід або накласти на нього грошове стягнення.

Які обмеження та обов'язки покладено на обвинуваченого

Згідно з рішенням антикорупційного суду, ексчиновник зобов’язаний суворо дотримуватися таких вимог:

З'являтись на кожну вимогу суду за першим викликом.

Не залишати межі міста Одеси та Одеської області без офіційного дозволу суду.

Повідомляти суд про будь-яку зміну свого місця проживання.

Утримуватись від спілкування із визначеним колом осіб, які фігурують у кримінальному провадженні.

Здати на зберігання всі документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Носити електронний засіб контролю (електронний браслет).

Суд нагадує, що відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У чому звинувачують Труханова

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов фігурує одразу у кількох резонансних кримінальних провадженнях, які розслідували НАБУ, САП та Національна поліція.

Основні справи, у яких його обвинувачують:

Справа заводу «Краян» (заволодіння бюджетом)

Суть звинувачення: за версією слідства, у 2016 році Одеська міськрада придбала будівлю збанкрутілого заводу «Краян» за 185 мільйонів гривень у приватної структури. При цьому за короткий час до цього сама структура викупила завод на аукціоні всього за 11,5 млн грн.

Збитки: Труханова та його спільників звинувачують у розкраданні та заволодінні 92,6 млн грн з міського бюджету через завідомо завищену ціну.

Земельна справа (участь у злочинній організації)

Наприкінці 2024 року НАБУ та САП скерували до суду масштабну справу про створення злочинної організації в Одесі.

Суть звинувачення: Труханова та ще 15 осіб звинувачують у створенні/участі у злочинній організації, яка розробила схему незаконної передачі під забудову земель територіальної громади Одеси. Землю здавали в оренду «потрібним» девелоперам без конкурсів, а посадовці міськради забезпечували ухвалення голосувань за хабарі.

Збитки: сукупні збитки громаді міста за період 2016–2019 років оцінюють у 689 млн грн (втрачено близько 15,9 га землі).

Справа про службову недбалість (трагічна злива в Одесі)

Наприкінці жовтня 2025 року Труханову оголосили нову підозра від Нацполіції та Офісу генпрокурора.

Суть звинувачення: ексмера звинувачують у злочинній недбалості через незабезпечення належної роботи та ремонту інженерних мереж та зливової каналізації міста протягом років його каденції.

Наслідки: у вересні 2025 року через аномальну зливу Одесу затопило, що призвело до загибелі 9 людей (серед яких родина з дитиною). Слідство вважає, що причиною трагедії став не лише природний фактор, а саме недбалість міської влади.

Зауважимо, восени 2025 року, незадовго до вручення підозри за недбалість, СБУ підтвердила наявність у Труханова російського паспорта, через що указом президента його було позбавлено українського громадянства та усунуто з посади мера.

«Главком» писав, що генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в Одесі 30 вересня. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою».

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули люди.