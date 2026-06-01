Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Суд продовжив запобіжний захід для Труханова до серпня

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Суд продовжив запобіжний захід для Труханова до серпня
Колишній мер Одеси Геннадій Труханов
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Геннадій Труханов фігурує одразу у кількох резонансних кримінальних провадженнях

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення продовжити строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова. Обмеження діятимуть до 1 серпня 2026 року включно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вищий антикорупційний суд

Повідомляється, що у разі порушення встановлених судом правил до обвинуваченого можуть застосувати більш жорсткий запобіжний захід або накласти на нього грошове стягнення.

Які обмеження та обов'язки покладено на обвинуваченого

Згідно з рішенням антикорупційного суду, ексчиновник зобов’язаний суворо дотримуватися таких вимог:

  • З'являтись на кожну вимогу суду за першим викликом.
  • Не залишати межі міста Одеси та Одеської області без офіційного дозволу суду.
  • Повідомляти суд про будь-яку зміну свого місця проживання.
  • Утримуватись від спілкування із визначеним колом осіб, які фігурують у кримінальному провадженні.
  • Здати на зберігання всі документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
  • Носити електронний засіб контролю (електронний браслет).

Суд нагадує, що відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У чому звинувачують Труханова

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов фігурує одразу у кількох резонансних кримінальних провадженнях, які розслідували НАБУ, САП та Національна поліція.

Основні справи, у яких його обвинувачують:

Справа заводу «Краян» (заволодіння бюджетом)

  • Суть звинувачення: за версією слідства, у 2016 році Одеська міськрада придбала будівлю збанкрутілого заводу «Краян» за 185 мільйонів гривень у приватної структури. При цьому за короткий час до цього сама структура викупила завод на аукціоні всього за 11,5 млн грн. 
  • Збитки: Труханова та його спільників звинувачують у розкраданні та заволодінні 92,6 млн грн з міського бюджету через завідомо завищену ціну.

Земельна справа (участь у злочинній організації)

Наприкінці 2024 року НАБУ та САП скерували до суду масштабну справу про створення злочинної організації в Одесі.

  • Суть звинувачення: Труханова та ще 15 осіб звинувачують у створенні/участі у злочинній організації, яка розробила схему незаконної передачі під забудову земель територіальної громади Одеси. Землю здавали в оренду «потрібним» девелоперам без конкурсів, а посадовці міськради забезпечували ухвалення голосувань за хабарі.
  • Збитки: сукупні збитки громаді міста за період 2016–2019 років оцінюють у 689 млн грн (втрачено близько 15,9 га землі).

Справа про службову недбалість (трагічна злива в Одесі)

Наприкінці жовтня 2025 року Труханову оголосили нову підозра від Нацполіції та Офісу генпрокурора.

  • Суть звинувачення: ексмера звинувачують у злочинній недбалості через незабезпечення належної роботи та ремонту інженерних мереж та зливової каналізації міста протягом років його каденції. 
  • Наслідки: у вересні 2025 року через аномальну зливу Одесу затопило, що призвело до загибелі 9 людей (серед яких родина з дитиною). Слідство вважає, що причиною трагедії став не лише природний фактор, а саме недбалість міської влади. 

Зауважимо, восени 2025 року, незадовго до вручення підозри за недбалість, СБУ підтвердила наявність у Труханова російського паспорта, через що указом президента його було позбавлено українського громадянства та усунуто з посади мера.

«Главком» писав, що генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про підозру ексмеру Одеси Геннадію Труханову через загибель дев’яти людей в Одесі 30 вересня. За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж.

Згодом Геннадій Труханов заявив, що оголошена йому підозра у службовій недбалості стала для нього «несподіванкою». 

Варто зазначити, що 30 вересня Одесу накрили рекордні дощі, спричинені повільним локальним циклоном над Чорним морем. За добу в місті випало 94 мм опадів, що становить 224% від місячної норми. Внаслідок сильних дощів та підтоплень в Одесі 30 вересня загинули люди.

Читайте також:

Теги: суд суддя правосуддя Геннадій Труханов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції Шредінгера: що СБУ не побачила у справі Іванющенка
Санкції Шредінгера: що СБУ не побачила у справі Іванющенка
13 травня, 18:46
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення на користь родини Деркача
Україна повертає кошти родині Героя Росії. Несподіване рішення антикорупційної Феміди
Вчора, 09:45
Чоловіку вдалося кинути два яйця
Єрмака після судового засідання невідомий чоловік закидав яйцями (відео)
13 травня, 19:40
Суд визнав українця винним за статтями про участь у диверсійній та терористичній спільнотах, здійснення терактів і диверсій, у державній зраді
Суд у РФ засудив українця до 25 років ув'язнення за звинуваченням у диверсіях під Москвою
20 травня, 05:55
Колишній народний депутат Борислав Береза
Віденський суд зобов'язав екснардепа видалити публікації про «схему» в Ощадбанку
21 травня, 14:23
До Конституційного Суду подана скарга через ретроспективне застосування «10% обмеження» у закупівлях електроенергії
До Конституційного Суду подана скарга через ретроспективне застосування «10% обмеження» у закупівлях електроенергії
21 травня, 18:22
Щодо сержанта склали адмінпротоколи за порушення правил несення бойового чергування
На Прикарпатті під суд потрапив боєць, який проспав повітряну тривогу: як його покарали
16 травня, 17:15
Російська сторона намагається через суд заблокувати мільярди для України
Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
25 травня, 15:38
Артистка виїхала до Росії та системно підтримує окупантів
Таїсію Повалій засуджено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна
29 травня, 14:11

Суспільство

Суд продовжив запобіжний захід для Труханова до серпня
Суд продовжив запобіжний захід для Труханова до серпня
Полтава запровадила мораторій на використання російськомовного продукту
Полтава запровадила мораторій на використання російськомовного продукту
Скільки Росія витратить на пропаганду у 2026 році: оцінка Центру протидії дезінформації
Скільки Росія витратить на пропаганду у 2026 році: оцінка Центру протидії дезінформації
Нічна атака РФ на енергооб’єкти: частина восьми областей залишилась без світла
Нічна атака РФ на енергооб’єкти: частина восьми областей залишилась без світла
Україна розширила механізм фіксації збитків від російської агресії
Україна розширила механізм фіксації збитків від російської агресії
Малий бізнес під ударом: експерти назвали слабке місце нових правил бронювання
Малий бізнес під ударом: експерти назвали слабке місце нових правил бронювання

Новини

Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua