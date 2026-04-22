ВАКС поставив крапку в допиті Лабазюка: що вирішив суд

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ВАКС поставив крапку в допиті Лабазюка: що вирішив суд
Суд завершив допит Лабазюка: заборону на виїзд не продовжено
фото: Сергій Лабазюк/Facebook

Суд не продовжив ключові обмеження та відмовився від частини вимог прокурора

Вищий антикорупційний суд завершив допит народного депутата Сергій Лабазюк у справі про спробу підкупу топпосадовців та частково змінив обов’язки для обвинувачених. Про це повідомляє «Главком».

Хід допиту та позиція обвинуваченого

22 квітня 2026 року Вищий антикорупційний суд завершив допит народного депутата Сергія Лабазюка, якого обвинувачують у спробі підкупу колишнього віцепрем’єра з відновлення Олександра Кубракова та ексголови Агентства відновлення Мустафи Найєма. Допит тривав понад місяць.

Під час засідання обвинувачений вкотре заявив, що не визнає своєї вини. За його словами, він не обговорював питання грошей із посадовцями, а лише передав загальну інформацію щодо мети зустрічі через директора компанії «Ю АР Ді» Дениса Назімова.

Заяви про провокацію та «спецоперацію»

Лабазюк також стверджує, що ініціатива розмови про неправомірну вигоду нібито виходила від представників держави. Він заявив, що під час зустрічі Мустафа Найєм одразу перейшов до обговорення «деталей» мільярдного контракту. У підсумку обвинувачений назвав дії Кубракова та Найєма «спецоперацією».

На запитання прокурора про можливу провокацію злочину він прямо вказав на цих посадовців. «Я не вірив цій системі», – пояснив Лабазюк, відповідаючи на запитання, чому не звернувся до правоохоронців навіть після контакту з директором НАБУ.

Позиції сторін щодо запобіжних заходів

Окремо суд розглянув клопотання сторони обвинувачення про продовження обов’язків для підсудних. Прокурорка наполягала на продовженні заборони виїзду за кордон та обов’язку здати паспорти ще на два місяці.

Захист, своєю чергою, просив скоротити обмеження, аргументуючи це тим, що обвинувачені раніше вже виїжджали за кордон у службових справах і завжди поверталися вчасно.

Рішення суду

Колегія суддів частково задовольнила клопотання: Лабазюк і Назімов зобов’язані з’являтися за викликом до суду та повідомляти про зміну місця проживання. Водночас суд не продовжив інші обмеження, зокрема здачу паспортів і заборону на виїзд з України.

Нагадаємо, що за версією слідства, у серпні 2023 року Лабазюк намагався отримати для підконтрольної компанії «Ю АР Ді» підряди на понад 1 млрд грн на відбудову інфраструктури. За це він нібито пропонував посадовцям «відкат» у розмірі 3-5% від вартості контрактів.

«Неправомірна вигода у розмірі $150 тис., запакована у китайську шкатулку, була доставлена на парковку супермаркету. Усі переговори та передача коштів проходили під контролем Національного антикорупційного бюро в межах слідчого експерименту, до якого були залучені Мустафа Найєм та Олександр Кубраков», – йшлося в повідомленні слідчих.

Слідство стверджує, що ключовими доказами є зафіксовані переговори, де обговорювалися відсотки «відкатів» і механізми отримання підрядів. Також правоохоронці вказують на вилучені під час обшуків записи та документи.

Суспільство

343 дні безперервно на позиціях: Михайлову присвоєно звання Героя України
343 дні безперервно на позиціях: Михайлову присвоєно звання Героя України
ВАКС поставив крапку в допиті Лабазюка: що вирішив суд
ВАКС поставив крапку в допиті Лабазюка: що вирішив суд
Фонд держмайна готує до продажу конфіскований будинок Таїсії Повалій
Фонд держмайна готує до продажу конфіскований будинок Таїсії Повалій
Сильний вітер і заморозки: синоптики повідомили, коли негода накриє Україну
Сильний вітер і заморозки: синоптики повідомили, коли негода накриє Україну
Україна розпочала перекачування нафти трубопроводом «Дружба»
Україна розпочала перекачування нафти трубопроводом «Дружба»
Мати звинуваченого у вбивстві Фаріон поскаржилася Уповноваженому з прав людини
Мати звинуваченого у вбивстві Фаріон поскаржилася Уповноваженому з прав людини

