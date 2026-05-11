Андрій Єрмак відреагував на підозру НАБУ та САП

Єрмак: Я все прокоментую, коли закінчаться слідчі дії

Ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що розгорнуті коментарі щодо цієї ситуації готовий давати лише після завершення слідства

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, якого підозрюють в участі у незаконних схемах, пов'язаних із будівництвом нерухомості преміумкласу, відреагував на підозру від НАБУ та САП. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Колишній посадовець повідомив, що готовий давати розгорнуті коментарі щодо цієї ситуації лише після завершення слідства. Відповідаючи на запитання про стосунок до кооперативу «Династія», він запевнив, що не має у власності заміських будинків, а володіє тільки однією квартирою.

Також Єрмак відреагував на твердження про те, що він нібито фігурує в записах Тимура Міндіча під позивним «Хірург». Він наголосив, що має лише одне ім'я – Андрій Єрмак – і жодних сторонніх псевдонімів не використовує.

Нагадаємо, НАБУ і САП вручили підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

«НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України. Тривають невідкладні слідчі дії», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту».

За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Пізніше стало відомо про нову посаду Єрмака. Він очолив Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення при Національній асоціації адвокатів України. А перед тим Єрмак відновив адвокатське свідоцтво.