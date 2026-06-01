Полтава запровадила мораторій на використання російськомовного продукту

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Полтава запровадила мораторій на використання російськомовного продукту
Будівля Полтавської міської ради
фото з відкритих джерел
Під заборону підпадають усі продукти, які створені або використовуються російською мовою

Депутати Полтавської міської ради ухвалили рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади. Нові обмеження покликані захистити український інформаційний та культурний простір від гібридних впливів країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноважену із захисту державної мови Олену Івановську.

У документі наголошується, що таке рішення розроблене у зв’язку з потребою зміцнення національної ідентичності, збереження української культури, традицій, звичаїв та історичної пам’яті, яким намагається завадити Росія.

«Рішення розроблено у зв’язку з потребою в захисті українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора, що намагається завадити зміцненню національної ідентичності, збереженню національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті», – йдеться в повідомленні.

Де саме діятимуть обмеження

Заборона поширюється на всі види публічного простору Полтави та громади. Зокрема, російськомовний контент тепер не має лунати чи демонструватися у:

  • громадському транспорті (автобусах, маршрутних таксі, тролейбусах);
  • закладах громадського харчування (ресторанах, кафе, барах);
  • закладах культури (театрах, кінотеатрах, клубах);
  • торговельних майданчиках, магазинах та ринках;
  • інших громадських та публічних місцях громади.

Що саме потрапило під заборону

Рішення міськради стосується будь-яких форм тиражування чи демонстрації російськомовних матеріалів. Під заборону публічного використання підпадають:

  • музичні твори (пісні, фонова музика);
  • книги, брошури та інші друковані видання;
  • фільми, серіали, відеоролики;
  • театральні постановки та перформанси;
  • концертні програми та виступи;
  • різноманітні культурно-освітні заходи.

«Главком» писав, що російська мова стрімко втрачає позиції в українському культурному просторі. Зміни фіксують у театрах, книговиданні та медіа. Водночас, за словами омбудсменки, повністю російськомовні постановки ще не зникли. Зокрема, у Києві продовжує працювати театр «Темний софіт», який використовує недержавну мову у своєму репертуарі.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні суттєво посилили контроль за дотриманням мовного законодавства. За даними уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, кількість заходів державного контролю зросла на 32%, а відкритих справ — на 63%. Загалом було винесено 706 постанов у справах про адміністративні правопорушення, з яких 404 завершилися попередженнями, а у 95 випадках застосовано штрафи. Івановська наголошувала, що головною метою є зміна мовної поведінки, а не покарання.

Водночас у 2025 році українці значно активніше почали відстоювати свої мовні права – до омбудсменки надійшло 2888 скарг, майже половина з яких (49,4%) стосувалася сфери обслуговування. Найбільше звернень зафіксовано у Києві, а також в Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях. В офісі уповноваженої зазначають, що зростання кількості скарг свідчить не лише про наявність порушень, а й про підвищення громадянської свідомості та готовність українців захищати право на отримання інформації державною мовою.

Коментарі — 0

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

